Joven fue ingresada en hospital tras supuestamente expareja agredirla con sustancia

Génesis Montero, una joven de 21 años de edad, se encuentra ingresada en un hospital de Santo Domingo luego de que supuestamente fuera obligada a ingerir una sustancia tóxica por su expareja, quien la sometía a constantes maltratos porque no quería volver con él, según refieren familiares.

Su expareja, Leonardo Martínez, se negaba a dejarla en paz y buscaba una reconciliación.

Según relató la madre de la joven a un medio de comunicación, tras el hecho, Martínez le hizo creer que Génesis intentó suicidarse bebiendo el químico.

“Él mismo fue a mi casa a buscarme a decirme que fue que el la halló en el baño con esa situación, pero yo de una vez me di cuenta que en realidad no era así, pero él la tenía amenazada”, manifestó la señora al noticiario Telesistema.

“Cuando yo llegué a la clínica, que él mismo me fue a buscar, yo le dije: 'Mi niña, ¿te caíste en el baño?...' me dijo que sí, pero con la vista me contestaba lo contrario”, agregó la mujer, que no fue identificada por el medio.

Añadió que el hombre acechó a su hija y aprovechó que estaba sola en casa, en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, supuestamente "para secuestrarla y abusar de ella".

“Le echó ácido muriático, pero fue como con un paño que él se lo introducía por la boca, la tenía amordazada, amarrada, la violó, abusó de ella y la tenía desde por la mañana hasta las 5:00 de la tarde, era que la tenía en cautiverio”, expresó la madre.

Por el hecho, Génesis Montero está ingresada en el hospital Francisco Moscoso Puello, y según informó el departamento de Comunicaciones del centro, la joven posee quemaduras “por un producto químico de origen desconocido” en la parte inferior de la cara, incluido la boca en la zona externa.

Agregó que se encuentra estable bajo observación.

La madre de la joven dijo que Leonardo Martínez fue detenido y que en la casa las autoridades encontraron todas las pruebas.