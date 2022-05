Roban a periodista de Diario Libre

La periodista de Diario Libre, Josefina Medina, fue víctima de robo cuando abordó un vehículo la mañana de este domingo en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

Medina reportó que tras esperar por más de 20 minutos un carro de transporte público finalmente abordó uno que le ofreció llevarla a su destino. Indicó que en el vehículo viajaban cuatro personas que simulaban ser “pasajeros”.

Es en ese momento que el chofer utiliza la táctica de indicarle como acomodarse en el asiento delantero junto a otra persona: “me dijo: coloca tus manos de detrás del pasajero, y luego me pidió que le acomodara el retrovisor. En ese momento, en menos de un minuto, sacaron de mi bolso mi celular personal, la flota del trabajo, mi monedero con dos tarjetas de crédito y una de débito, mis documentos personales y la suma de RD$ 400 pesos en efectivo”.

Luego de sustraer sus pertenencias, el conductor la convidó a salir del vehículo para que abordara uno de los asientos traseros “para que estuviera más cómoda”, refirió. De esta manera, el chofer aprovechó que se desmontó para abandonarla próximo al peatonal del kilómetro 14 y seguir su rumbo.

“Realmente todas esas tácticas son las que siempre se utilizan para el hurto, y aun conociéndolas, no pude darme cuenta en el momento de que todo se gestó para robarme. Me di cuenta de todo cuando me desmonté del vehículo”, relató Medina.

El conductor iba con cuatro personas, su carro es de color gris, es lo que recuerda. Para sustraer los fondos de la periodista, los responsables del hurto hicieron su primera parada a las 8:17 de la mañana en la estación de gasolina Sigma Petroleum ubicada en Alameda I, allí realizaron un consumo de dos mil pesos y luego otro de seis mil para un total de ocho mil pesos.

Se trasladaron a la bomba Total de Los Próceres a las 9:24 para utilizar otra tarjeta, intentaron realizar tres consumos por un total de seis mil pesos, pero ya la periodista había reportado el robo a la entidad de intermediación financiera.

El robo fue denunciado ante el departamento de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional.