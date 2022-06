Seguridad del presidente impide que periodista de Diario Libre realice su trabajo

Miembros de la seguridad del presidente de la República, Luis Abinader, impidieron este viernes al periodista Edward Fernández hacer su trabajo, en momentos en que trataba de entrevistar al mandatario en Santiago.

El corresponsal de Diario Libre en Santiago explicó que el hecho ocurrió luego de que el jefe de Estado saliera de la clínica Unión Médica del Norte, tras participar en la inauguración de dos torres en ese centro de salud privado.

“Había algunos periodistas que estaban hablando con el presidente sobre el tema de la seguridad, ahí yo me acerco para tomar las declaraciones y dos miembros de la seguridad, uno me halaba por la cintura y otro me agarraba por el brazo para que yo no acercara el teléfono”, sostuvo Fernández.

El periodista manifestó que otro miembro de la seguridad del mandatario y Ulises Rodríguez, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), pidieron que dejaran al profesional del periodismo que lo dejaran realizar su trabajo “pero ellos, como quiera, seguían haciendo eso”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/03/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-cara-88e61fcc.jpg Otra imagen del incidente.

Fernández indicó que otros dos periodistas sufrieron la misma agresión por parte de los miembros de la seguridad de Abinader, quienes se decían “empújalos”.

El corresponsal de Diario Libre señaló que, tras el incidente, la Presidencia de la República alegó que el gobernante no tenía pautado hablar con los periodistas, por lo que intentaron evitar que Abinader fuera abordado por la prensa.

El comunicador sostuvo que no pudo captar las declaraciones del presidente y que logró redactar una noticia por la solidaridad de compañeros que facilitaron sus materiales.

Agregó que tiene marcas en el brazo tras el incidente, el primero ocurrido con la seguridad del mandatario mientras realizaba su labor.

