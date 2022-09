Velan tres de las víctimas del ebanista Román Guerrero en La Romana

Los cuerpos de los occisos llegaron al sector pasada las 3:00 de la tarde y se espera que sean sepultados en el cementerio de la localidad.

Se desconoce dónde los familiares del ebanista lo están velando. Según su hermano, Víctor Guerrero, tenían contemplado hacerlo en un funeraria municipal de la provincia.

Los fallecidos que están siendo velados en el denominado callejón Guaymate, en el sector Villa Pereyra, son: Gamalier Mota García, de 27 años; Aneury Caraballo, alias Motoconcho, de 26; y Fernando Joenny de Mota.

De acuerdo a testigos, Gamalier intentó que la situación no pasara a mayores, pero la furia del ebanista fue más fuerte, lo que desató que también lo ultimara sin saber el porqué de la situación.

El ebanista había grabado un video en el que narraba que fue víctima de desaprensivos que le quemaron un apiario y le robaron sus criaderos de abejas.

En el video el hombre manifestó que quería tener la oportunidad de poder agarrar a los desaprensivos y “hacer que se arrepintieran de haber nacido”.

“Todo lo que me hicieron esta gente buena aquí, mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario, no me han acabado, me dieron un cocotacito, me le pegaron candela y me llevaron unas cuantas, pero qué va”, inicia diciendo Guerrero en el video, en el que muestra una escopeta y cartuchos.

De acuerdo con los comunitarios del callejón Guaymate, en sector Villa Pereyra en La Romana, Román Guerrero se había querellado por los robos a su negocio, sin obtener respuesta de parte de las autoridades.

Durante el incidente también resultaron heridos seis agentes del orden, tres de estos fueron trasladados a un hospital en Santo Domingo, mientras que los demás continúan recibiendo atenciones en el Centro Médico Central Romana.