Joven falleció tras caerle un poste del tendido eléctrico en Higüey era una estudiante meritoria

Auriely Esther Calderón Jiménez, la joven estudiante que falleció ayer lunes en Higüey tras caerle un poste del tendido eléctrico en medio del huracán Fiona, se graduó con el grado de excelencia académica en el Liceo Centro en Artes Gerardo Jansen.

Soñaba con ser doctora y en el acto de graduación de bachiller, con mucho fervor animó e inspiró a sus compañeros de curso a continuar estudiando porque entendía que el mejor camino era la educación.

“Sabemos que todos nosotros tenemos metas, tenemos algo por lo que queremos luchar por nuestro futuro y muchas veces no ponemos limitaciones, pensamos que aquello que queremos es demasiado difícil o que incluso puede llegar a ser hasta imposible, pero no, chicos, estamos en el año en que ya alguien pisó la Luna, ¿Por qué te limitarías? ¿Qué te lo impide? Recuerdas, siempre puedes lograr lo que te propongas, esforzándote, teniendo dedicación y teniendo muy pendiente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, animó a sus compañeros.

De igual modo, Auriely Esther dedicó con mucho entusiasmo sus medallas, diploma y graduación a sus padres, a quienes agradeció el sacrificio que hicieron por enviarla a estudiar, por lo que se consideraba una “hija bendecida”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/20/una-persona-con-un-vestido-de-colores-0768c565.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/20/una-persona-con-un-vestido-de-color-azul-97b63e0a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/20/un-hombre-vestido-formal-parado-frente-a-un-microfono-8738ea03.jpeg

“Gracias mami porque de ti aprendí que debo luchar por lo que quiero y no rendirme hasta conseguirlo”, sostuvo.

Auriely Esther recientemente había sido ganadora de una beca en la Universidad Central del Este (UCE) para estudiar medicina.