Todavía no hay rastro del niño Frainer Ciprián a más de un mes de su desaparición

El recuerdo de un niño de 4 años, el cual ha estado desaparecido desde hace un mes y 11 días, mantiene perturbados y angustiados a sus familiares, quienes no hayan consuelo y están llenos de impotencia al no saber nada de él.

Los allegados del infante se mantienen llenos de fe y confiados de que Dios hará un milagro y les devolverá al menor. Desde que ocurrió el hecho su madre piensa día a día en la hermosa sonrisa que se dibuja en su rostro, en sus ocurrencias al jugar, y en lo emocionado que estaba al saber que el próximo año escolar entraría a un centro de estudio.

El niño Frainer Ciprián Montero fue visto por última vez en las inmediaciones de su residencia, ubicada en la calle Las Damas, del sector Valiente, en Santo Domingo Este. Se había mantenido en el área desde tempranas horas de la mañana del 04 de febrero, jugando de un lado a otro, sin embargo, a las 7:00 de la noche, cuando se presume que desapareció, nadie observó nada.

Desde entonces, tanto los familiares como los comunitarios del lugar se han mantenido haciendo búsquedas por su cuenta, con la esperanza de hallar alguna pista que muestre luz en medio de los pensamientos desesperados por el paradero del niño.

La madre del infante, Deliset Montero, expresó que las autoridades de República Dominicana no ayudan a los pobres, ante la ausencia de la Policía Nacional en el caso.

“Yo siento tantas cosas y pienso muchas cosas también. Yo siento que en este país a la gente pobre no le hacen caso, ese es mi entender, porque yo no me recuerdo ya el último día que yo vi a la Policía aquí, ellos no han vuelto más nunca, después que ellos hicieron el levantamiento aquí de la cámara de allá, más nunca han vuelto”, manifestó Montero.

Entre llantos dijo sentirse frustrada y que su desesperación aumenta cada día al no tener ni siquiera una señal de dónde podría estar su vástago. Frainer Ciprián Montero cumple sus 5 años en mayo próximo.

Agregó: “Yo lo único que pienso es que este un país muy pequeño como para perderse una persona así, es como si la tierra se abrió y se lo tragó, para mi entender debe de haber una gente que tiene poder, que no deje rastro ni nada”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/15/un-hombre-hablando-por-telefono-615bbdd3.jpg La madre del niño Frainer llora desconsolada al recordar a su vástago. (DIARIO LIBRE/ DIARIO LIBRE)

Deliset Montero manifestó que ha visitado varios centros hospitalarios para ver si obtiene alguna información del niño.

Ausencia de la Policía Nacional

La madre de Frainer Ciprián se queja de que las autoridades de la Policía Nacional no han dado seguimiento al caso, por lo que las siente ausentes en el proceso.

Dice no recordar el último día en que las autoridades acudieron al sector, por lo menos para demostrarle que estaban dando seguimiento al caso.

Además de los familiares, los vecinos del lugar piden respuestas de las autoridades. Aseguran que el sector Valiente es “tierra de nadie” e indican que Frainer no es el único desaparecido de la zona al recordar el caso de Yodalis Luciano.

“Nosotros queremos respuestas de las autoridades, que digan algo. Ya nosotros hemos buscado en algunos lugares a los que tenemos alcance en la zona, ya ese caso es ellos que deben de darle seguimiento”, dijo Luisa María Fernández, residente del lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/15/150323-nino-desaparecido-en-valiente717-7cd20148.jpg Residencia del niño Frainer Ciprián. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/15/150323-nino-desaparecido-en-valiente718-2c9bf65f.jpg Sector Valiente, en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Mientras que, la señora Yolanda Cuevas, sostuvo que nunca han perdido la fe en Dios y que esperan que la Policía Nacional cumpla con su trabajo y que no engaveten el caso.

"Lo que nosotros queremos es respuesta, con la honra y gloria del Señor, pero eso es lo que queremos respuestas" Yolanda Cuevas Vecina “

Policía Nacional asegura continúa investigando

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que continúan las investigaciones en torno al caso y llamó a los familiares a confiar en la institución, al asegurar que no descansarán hasta tener respuestas sobre la desaparición del infante.

Realizaron una “Caminata por Frainer” Ante la desesperación, los familiares y comunitarios del sector Valiente realizaron el pasado 12 de febrero una caminata para avivar el conocimiento del caso en la población y las autoridades y para facilitar el paradero de Frainer.