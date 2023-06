Estudiante de 12 años muere por golpiza que le dieron en escuela, según sus padres

Un niño de 12 años de edad murió producto de los golpes que recibió, según sus familiares, de parte de uno o varios estudiantes de la Escuela República de Panamá, ubicada en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde estudiaba.

Yeiron Almánzar Cabrera falleció en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, del Distrito Nacional, donde permaneció ingresado 20 días.

De acuerdo a su abuela, Dulce Toribio, el niño presentaba, producto de la golpiza, problemas en el pecho y los pulmones, así como un edema en el cerebro "y golpes por donde quiera".

La madre del occiso, Reina Rosario, dijo que su hijo no le comunicó nunca la gravedad de las agresiones que recibía en la escuela y que solo le reveló que su agresor "lo molestaba mucho por la mochila".

Ahogada en llantos, la señora pidió a las autoridades que pongan seguridad en las escuelas, "porque esto que yo estoy pasando no se lo deseo a nadie".

El padre del menor Yeudy Almánzar dijo a Diario Libre que su hijo recibió golpes en la escuela. "Me lo mataron", expresó.

"Me llamó cuando pasó el hecho y me dijo que unos niños le habían dado, fue lo que él me dijo. Entonces, yo le dije que por qué y me dijo que había sido por una mascota, algo así, me dijo: 'papi no me dieron con la mano porque me dieron muy duro en la cabeza, no fue con la mano que me dio'. Entonces por eso también yo le dije a su mamá que fuera a la escuela a ver qué fue lo que pasó", refirió al noticiero RNN.

"Queremos que se haga justicia y si tienen que hacer lo que tengan que hacer con la escuela que se haga, pero que no se quede impune esto, porque hay más niños y ese niño que le hizo eso tiene otro expediente, que ellos (la escuela) lo saben, lo que pasa es que se quedan tapados", subrayó.

El padre dijo que apoderó una abogada para el caso.

Hasta la noche del lunes, el cuerpo del menor no había sido entregado a sus familiares.