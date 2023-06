Familiares aseguran hombre que mató a mujer en San Pedro de Macorís también la violó

Familiares de la señora Ramona Ortiz, de 63 años, asesinada el domingo por Francis Castillo García, en el Residencial Villa España, en San Pedro de Macorís, aseguraron que los resultados de la autopsia indican que fue violada.

Laiza Rincón, sobrina de Ramona, indicó que no saben si fue antes o después de haberla asesinado, pero que los resultados de la autopsia dicen que fue violada y aseguró que espera que la justicia haga su trabajo.

"No fue a un perro que él mató, fue a mi tía y yo confío que en el nombre de Dios se hará justicia, yo confío en la Justicia", alegó.

Manifestó que espera en que la justicia le aplique la pena máxima, ya que, considera que Francis es "un asesino".

Mientras que, Rosa Estela Rincón, hija de Ramona, explicó que cuando ella llegó a la casa de su hermana, la noche que la asesinaron, el presunto homicida, no dejó que entrara a la casa y le dijo que lo llevara a una parada.

"Después que yo lo llevo a la parada, sin yo saber lo que él había hecho, estoy buscando a mi hermana y no la encuentro, le pregunto a una vecina que si la había visto y me dice que no y cuando entro a las habitaciones tampoco la veo y luego la encuentro en el baño tirada, ensangrentada y sin vida", indicó.

Rincón dijo que le avisó a la vecina para que la ayude a levantarla y posteriormente acudieron a llamar al Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.

Indicó que Francis Castillo discutía bastante con su hermana y que "era celoso y agresivo".

Manifestó que Castillo le propinó alrededor de 12 estocadas a Ramona.

Te puede interesar Hombre mata a su pareja de varias estocadas en San Pedro de Macorís

La madre de 63 años de Ramona Ortíz, dijo que Castillo le puso una toalla en la boca para que ella no pudiera gritar.

Con el rostro entristecido, Ambrosía Ortíz explicó que se encontraba en su habitación acostada cuando ocurrió el hecho, pero que no se dio cuenta de nada.

"Me dormí, pero él le puso una toalla en la boca para que no hiciera ruido", agregó.

La señora sostuvo que no sabía si la pareja tenía problemas, pero afirmó que Ramona y Francis discutían mucho. También dijo que ese mismo fin de semana estuvieron compartiendo tragos en un colmado.

Explicó que su hija Ramona y Francis solo llevaban dos meses de relación, pero que no sabían que él le haría daño a su hija.

Indicó que su hija dejó en la orfandad cuatro hijos que había procreado con otra pareja.

"Ellos eran novios, pero anteriormente él había tenido un accidente y se fracturó una pierna, y mi hija lo trajo aquí a vivir, a nuestra casa, para cuidarlo", dijo.

Por su parte, Rosangela de la Cruz, sobrina de Ramona, alegó que Francis había dicho que su fractura en la pierna fue producto de una supuesta golpiza que la familia de Ramona le habría dado.

"Dijo eso a la policía, que nosotros le habíamos dado una golpiza y piensa que por eso va a salir, cuando es mentira. Mira cómo está la motocicleta desbaratada del accidente que él tuvo", aseveró.

Agregó que Francis cometió el asesinato porque su tía le había pedido que se fuera de la casa. "Él no quería irse de aquí y seguro fue por eso, porque mi tía le dijo que se fuera", recalcó.