Una joven denuncia fue detenida por grabar una protesta en la Jacobo Majluta

Una joven residente en uno de los sectores cercanos a la avenida Jacobo Majluta, en el Distrito Nacional, denunció que fue "ultrajada" por un coronel de la Policía Nacional, que le impidió grabar con su celular una protesta de los vecinos contra los apagones.

Indignada por la acción policial, Franchesca Hilario expresó su disgusto en las redes sociales, señalando su incredulidad de que esto ocurra en un país democrático con Estado de derecho y libertad de expresión.

Hilario, quien responsabiliza al "coronel Durán", explicó que la agresión ocurrió cuando estaba llegando a su casa y se encontró con la protesta. Desde una parada de motores, decidió tomar algunas fotos para enviárselas a su madre e informarle sobre lo que estaba sucediendo.

Detalló que en ese momento, una señora que también estaba en la parada expresó su deseo de unirse a la protesta. Supuestamente, el coronel Durán la detuvo, junto con su hijo.

"Cuando yo veo eso, entonces empiezo a grabar, el coronel me mira, me arrebata el celular y me dice: 'usted va presa porque usted es una quema gomas'; a mí me esposaron, me metieron a una patrulla y me mantuvieron ahí sin celular", explicó.

Destacó que pudo comunicarse con su madre gracias a la señora que habían detenido previamente, quien le prestó su celular. Su progenitora llegó al lugar y medió para evitar que fuera trasladada a un destacamento.