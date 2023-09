Padre denuncia desaparición y secuestro de su hija de 12 años; dice Policía no le hace caso

La niña Élvida López Ledesma, de 12 años de edad, desapareció el domingo 10 de septiembre de la casa de su abuela, donde reside, en el municipio El Cachón de la provincia Barahona.

Su padre, Élvido López, de 40 años, denunció vía redes sociales y confirmó en llamada telefónica con Diario Libre que hoy miércoles 13 de septiembre pudo escuchar la voz de su hija y que se trata de un secuestro, debido a que le piden a él y a la madre de la menor una alta suma de dinero para dar con su paradero.

El hombre informó la noche de este miércoles a Diario Libre que puso la denuncia en la Policía Nacional y ha buscado ayuda de las autoridades, incluso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), sin recibir respuesta hasta el momento.

Fue a través de un teléfono nuevo que le envió la madre de la menor desde los Estados Unidos que aparentemente los supuestos delincuentes hicieron contacto con la adolescentey luego desapareció.

"Me llamaron hoy desde el teléfono de la niña. Me mandaron un número de cuenta. También me mandaron el nombre de una persona para que le envíe el dinero por una empresa de remesas. La pusieron a ella a pedirme. Yo sé que está viva gracias a Dios. Realmente es como un secuestro", narró Élvido López a este medio.

Clamó a la Policía Nacional que actúe más rápido con el caso. "De verdad yo quiero que hagan todo lo que sea posible para conseguir mi muchacha".

Según indicó López, su hija cursa el primero de secundaria y reside con la abuela desde los cuatro años en Barahona junto con sus otros dos hermanos, de su relación con su anterior pareja (que vive en Nueva York), mientras él trabaja en la capital.

"El domingo mi madre se sentía mala de la gripe y se tomó una pastilla y se durmió un rato y cuando se despertó no la vio en la casa", contó López, quien agregó que cada 21 días visita a sus hijos y está a cargo de la manutención y lo que necesiten.

Expresó que la madre de la menor se fue a los Estados Unidos y que desde allá le envió un celular para que estudiara y que, al parecer, fue víctima de desaprensivos en la red.

"Mis hijos me dicen que desde hace unos días la habían visto estar mucho rato con el teléfono como hablando con una persona. Esa gente abusaron de la inocencia de mi hija", lamentó.

Agregó que en la llamada telefónica que le hicieron la pusieron a decir: "Papi, necesito dinero para hacer la compra. Yo estoy bien".

Aseguró que a la madre de la niña le pidieron la suma de RD$250 mil pesos. Esta situación tiene a la madre, según narró, sumida en la desesperación y a punto de regresar al país.

Élvido López dice que ella es una madre responsable y que quiere a los hijos.

"Yo fui a Violencia de Género, al Dicat y la respuesta que me dan es que 'mañana'. Me regué y dije que si hubiese sido una persona con dinero hubiesen hecho el rastreo", se quejó.

Élvido López aseguró que no tiene enemigos ni sus familiares tampoco, por lo que no tienen sospechas de nadie cercano.