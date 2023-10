Hija de mujer ultimada en Yamasá: "Mamá 'juiga', que Fey mordió a mami y la mató"

La mujer de Yamasá, Monte Plata, que falleció el pasado domingo después de una semana ingresada en el hospital Ney Arias Lora tras haber sido atacada por su pareja, fue agredida frente a su hija de tres años y, además de ser herida con un arma blanca, fue mordida en varias partes del cuerpo por su agresor.

Fernando Félix de la Cruz, de 21 años, vivió con Elizabeth de Paula, de 23, en la comunidad La Sabana durante 11 meses. Un día, sin embargo, Félix esperó a que la hija de Elizabeth, de 7 años, se fuera a la escuela y su suegra saliera para alimentar a unos animales, para propinarle golpes y heridas mortales a la víctima, mientras estaban solos con la niña menor.

"Por la niña supe que ella estaba en la habitación golpeada, porque la niña me dijo: 'mamá juiga (corra) que Fey (Fernando), mordió a mami y la mató'", narró Julia de Paula, madre de la víctima. Julia estima haber regresado a la casa alrededor de las 7:00 de la mañana después de ser alertada por la niña. Al entrar a la habitación, encontró a su hija tirada en el piso de tierra, inmóvil y rodeada de sangre.

Julia expresó sorpresa por el incidente, ya que Fernando, a quien su hija había conocido a través de las redes sociales, nunca había mostrado actitudes violentas desde que se mudó con ellos hace poco menos de un año. Pidió que se aplique todo el peso de la ley contra él.

Los restos de Elizabeth son velados en su residencia y serán sepultados en el cementerio de la comunidad La Sabana en horas de la tarde de este martes.

Julia de Paula solicitó ayuda para poder mantener a las niñas de 3 y 7 años, quienes quedaron huérfanas tras la muerte de su hija. Afirmó que asumirá la responsabilidad de cuidarlas, pero sus condiciones económicas son precarias. Hizo un llamado a cualquier persona que pueda brindar colaboración a comunicarse al teléfono 849-285-5079.

Versión del victimario

Después de ser detenido, Fernando pidió perdón a la familia de Elizabeth y afirmó que quería irse de la casa y estaba recogiendo su ropa para marcharse. Según él, Elizabeth lo agredió cuando aparentemente no quería que se fuera.

"Yo estaba recogiendo mi ropa, porque me iba, y parece que ni quería que yo me fuera, me voló encima y yo para defenderme tiré una tabla, pero yo no tiré a darle", aseguró Félix, quien afirmó arrepentirse de lo ocurrido.