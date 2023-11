Madre de joven acribillada en Los Mina grita: "¿Cómo voy a vivir así?"

El dolor de una mujer desconsolada invade dos rudimentarias carpas de lona dispuestas entre las calles Sánchez y Moca del barrio Puerto Rico de Los Mina, en Santo Domingo Este. El escenario, en el que hoy se realiza un adiós, es el mismo donde hace dos días esta madre cargó el cuerpo ensangrentado de su hija de 22 años,luego de ser acribillada a quemarropa mientras se encontraba afuera de su residencia.

"¿Cómo yo voy a poder vivir así, díganme?", "¿Cómo sigo con esto?", son algunas de las frases que gritaba Anyelina Sánchez antes de desplomarse en los brazos de algunos familiares que trataban de consolarla por el asesinato de su hija.

Con una voz que batallaba entre el llanto y la compostura, Sánchez expresó que "en ese momento arrancaron dos vidas; arrancaron la mía, y la de mi hija". La señora continuó diciendo "mi familia está destrozada", para luego narrar cómo su casa se ha llenado de visitantes tras su pérdida.

Joanca Natali Montero Sánchez, cariñosamente "Natali", era una joven estudiante que fue acribillada por dos hombres a bordo de una motocicleta la noche del sábado 4 de noviembre.

El temor de esta familia no termina con el recuerdo de Natali, ya que Sánchez (madre) asegura que todos sus parientes están siendo amenazados por la banda a la que le atribuyen el hecho.

"Tú dijiste que ibas a matar a mi hija y lo cumpliste", dice con evidente impotencia la mujer a una persona que identificó como "Robertico" y a quien acusa de presuntamente liderar desde España la pandilla que tiene a sus parientes en asedio.

"Robertico dijo que era a mi hija que me la quería matar; ese mismo, Robertico del Kilombo de atrás del Bloque 30", concluyó. En esa línea, la mujer destacó que la situación se pudo prevenir, debido a que varias veces habían acudido a las autoridades y no han tenido respuestas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/06/06112023-anyelina-sanchez-madre-de-joven-asesinada-3_1.jpg Familiares y amigos dicen adiós a Natali. (NEAL CRUZ)

De acuerdo a declaraciones previas, el origen del conflicto radica en una disputa con su sobrino Estarlin Manuel por la amistad que este tuvo con uno de los enemigos de la supuesta banda.

Anyeli Sánchez cuenta que actualmente está buscando un nuevo domicilio para mudarse, porque no puede mantenerse en ese lugar.

La progenitora de Natali explicó a Diario Libre que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan llevar ante la justicia no solo a los delincuentes que accionaron contra su hija, sino al supuesto cabecilla de la organización criminal.

Familiares y amigos lloran a Natali

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/06/06112023-anyelina-sanchez-madre-de-joven-asesinada-9.jpg La víctima fue asesinada la noche del sábado 4 de noviembre. (NEAL CRUZ)

Para algunos familiares y amigos, esta muerte no solo se traduce en un motivo de pánico y precaución, sino que representa una pérdida significativa para los comunitarios del barrio Puerto Rico.

La tía de Natali, María Sánchez expresó sentirse muy atemorizada por la situación e indicó que tendrá que dejar de enviar a su hija a la escuela.

Visiblemente afectada, la mujer expresó: "No somos nadie, no tenemos nadie que nos cubra o que nos proteja, que nos cuiden, que nos ayuden, quien nos dé una mano para que los hijos de nosotros puedan ir a una escuela. Mi hija empezó la escuela y ya yo la dejé de mandar porque me la pueden acechar".

Grisel Pérez refirió: "Esa niña nació en nuestros brazos, prácticamente. Los vecinos estamos muy preocupados por lo que está pasando con los jóvenes del barrio Puerto Rico; no es posible que entre personas del mismo barrio esté pasando esto"

Según los testimonios, Natali era una joven vivaz y alegre, repleta de sueños y con un futuro por delante. La joven tenía un hijo de seis años de edad y cursaba el grado de sexto de secundaria.

Natali trabajaba en una banca de lotería y, al día de hoy, sus seres queridos la califican como una persona que no se metía con nadie.

Seguimiento policial

Hace dos días el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que fue detenida por el hecho una persona que responde al nombre de Anyelo Rafael Burgos Guzmán, de 32 años. La uniformada sigue tras la pista del segundo participante en este crimen, que hasta el momento no ha sido identificado.