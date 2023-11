Mujer denuncia preso manda a incendiar vivienda de niña que violó hace dos años

Una mujer residente en el sector de Jacagua, en Santiago, denunció que el violador de una de sus niñas envió dos desaprensivos a incendiar su casa y sus dos vehículos mientras dormían.

María Rodríguez explicó que desde hace dos años recibe múltiples amenazas de Luis Federico Hernández a pesar de que se encuentra detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

Rodríguez expresó que dos hombres a bordo de una motocicleta echaron combustible a su casa con el objetivo de quitarle la vida y que no ha sido la primera vez que el apresado envía malhechores para intentar hacerle daño.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/27/whatsapp-image-2023-11-27-at-15.48.33.jpeg Los vehículos y la vivienda quemada que, según María Rodrímez, mandó a incendiar el hombre que ella acusa de violar a una de sus hijas menores. (FUENTE EXTERNA)

La madre dijo que no vive con las menores de edad por temor a que el imputado ponga en peligro sus vidas, pero que el agresor ha mandado a vigilar las casas de acogida en donde residen.

"Tengo dos años que no vivo con mis hijas, son menores de edad y no las puedo tener. Me amenazan, me caen atrás, incluso, mi hija está en una casa para salvaguardarla y hasta allá se metieron, le tiraron fotos a la casa y llevaron un papel anónimo diciendo que mi hija estaba secuestrada ahí, esto no es desde ahora", denunció. la madre.

Rodríguez asegura que no tiene conflictos con nadie, excepto con el imputado Luis Federico Hernández, quien aún no ha sido condenado por la violacion a la menor de edad.

Leer más Ministerio Público solicita medida de coerción a hombre que violó y asesinó niña en San Cristóbal