"Kiko la Quema": piden que se entregue a quien fue peligroso desde jovencito

La Policía Nacional (PN) mantiene un intenso operativo en San Cristóbal para localizar a José Antonio Figuereo Bautista, popularmente conocido como "Kiko la Quema", un hombre cuyo pasado delictivo es legendario en su comunidad y, por el cual es buscado por las autoridades.

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, se registra un intenso operativo de la PN en la comunidad Los Guineos, del municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal.

Decenas de agentes de Operaciones Especiales (Lince), miembros de la institución del orden, peinan la zona tras supuestamente obtener información de que Kiko la Quema podría estar escondiéndose en la comunidad, de donde es oriundo.

Figuereo Bautista no ha dado señales de entregarse, pese al llamado del presidente de la República, Luis Abinader, le expresó que "le convenía" hacerlo.

En la comunidad están "atemorizados" y no ofrecen declaraciones al respecto. Solo indican que desde ayer el municipio Los Cacaos ha estado concurrido por agentes.

Santos Figuereo, hermano de Kiko, indicó que le hicieron una llamada sobre la situación, asegurándole que el prófugo podría estar en esas inmediaciones.

Indicó que esto se podría deber al apresamiento a mano derecha de Kiko, quien fue detenido alrededor de las 2:00 de la mañana de este miércoles.

Piden que se entregue: "No lo queremos Muerto"

La señora Altagracia Castillo, quien era suegra de Kiko y abuela de una de sus hijas, le pide a él que se entregue a las autoridades por la vía que entienda pertinente, al calificarlo como "un hombre bueno".

Manifestó que no lo quiere ver muerto a manos de las autoridades, por lo que le pide que acceda al llamado de la PN.

"Ahora yo le pido a Kiko: 'Kiko hijo mío, te quiero y te adoro, yo hace tiempo que no te veo, pero mira, si tú puedes por favor hazlo por tus hijos, hazlo por nosotros, que estamos sufriendo bastante, bastante que estamos sufriendo y tú sabe que no dormimos, entrégate'", expresó Castillo.

Cesa balacera

La noche de este martes no se registraron balaceras en la zona. Desde hace una semana, la comunidad estaba intranquila ante los operativos realizados en Cambita por la búsqueda de Kiko La Quema y sus aliados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/29/whatsapp-image-2023-11-29-at-12.33.29-pm.jpeg Zona Los Cacaos en aparente estado de tranquilidad luego de balacera (DANIA ACEVEDO)

La señora Dolores Rodríguez, quien reside en el barrio Lucinda de Cambita, expresó que todavía siente un nudo en el estómago ante el temor que vivió con la lluvia de balas ocurridas en el lugar.

Con sus brazos abiertos pidió a Dios que la situación se calme, para que la comunidad vuelva a ser lo que era antes: un municipio de paz.

Continúan detenciones

Pese a que han cesado las balas, las detenciones de familiares y allegados de Kiko la Quema continúan en el lugar, según Santos Figuereo, hermano del prófugo.

Sostuvo que dos de sus hermanas fueron apresadas ayer, martes, por tercera vez y que todavía no la han liberado.

Piden a otro prófugo que se entregue

La hermana de uno de los prófugos de la justicia, a quien la Policía Nacional involucra en la supuesta banda que dirige Kiko la Quema, le suplica que se entregue.

Sandy Rosario Colón, alias El Mono y Sandy Pistola, está entre los identificados por la uniformada como integrantes de la banda a la cual le imputan varias acciones delictivas.

Según su hermana, Silenny Rosario, tanto ella como su familia tuvieron que abandonar sus casas, debido a que los agentes de la Policía los atemorizan.

"Por este medio le pido a mi hermano que por favor no nos haga sufrir más, que busque una manera de entregarse", expresó.

Denunció que las autoridades de la institución del orden fueron a su casa y apuntaron con una pistola a sus hijos, con la intención de que diera razón del paradero de su hermano.

Afirmó que tiene más de cinco meses que no se comunica con Sandy, por lo que asegura la comunicación con él es prácticamente nula.

Dice que está consciente de que la Policía debe hacer su trabajo, sin embargo, considera que deben de cambiar la forma de operar.

Delitos cometidos

José Antonio Figuereo Bautista es toda una figura delictiva. Uno de los primeros delitos que cometió Kiko La Quema fue amputarle las manos a tres nacionales haitianos cuando era menor de edad.

La información fue confirmada por Santos, hermano de Kiko, quien indicó que el hecho ocurrió cuando él tenía 16 años y que él mismo lo entregó a las autoridades.

De acuerdo a Santos, en ese entonces, su hermano actuó en defensa propia debido a que supuestamente los haitianos estaban buscando a Kiko para matarlo por este no acceder hacer lo que ellos querían.

"Andaban tres haitianos buscándolo en unas patronales con machete para matarlo y los amigos le dijeron que los haitianos lo estaban buscando y él miró dónde estaban los haitianos y buscó un machete y le mochó a cada uno una mano", expresó.

"Porque el tigre es guapo, si yo le digo a usted que no es guapo, le hablo mentira, él es guapo y le mochó a cada uno una mano", sostuvo

Dijo que por este delito duró unos cuatro años en la cárcel de La Victoria preso, donde cumplió su mayoría de edad.

"Yo no camino por donde ese hombre camina"

Pese a los lazos sanguíneos que unen a Santos con Kiko, este manifestó que no tiene nada que ver con su hermano desde hace años, cuando él decidió tomar el camino equivocado.

"La Policía piensa que cada vez qué hay problema con él yo lo tengo escondido. Yo no camino por donde ese hombre camina, porque no me quiero meter en problemas", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/29/whatsapp-image-2023-11-28-at-10.46.18-am--2.jpeg Santo Figuereo, hermano de Kiko la Quema. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/29/whatsapp-image-2023-11-29-at-12.33.23-pm.jpeg Militares motorizados en los alrededores de Los Cacaos en busca de Kiko la Quema. (DANIA ACEVEDO)

Agregó que desde hace años Kiko está en el ojo del huracán, sin embargo, ha operado a sus anchas en la comunidad tras supuestamente tener el amparo de agentes de la Policía Nacional.