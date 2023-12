"Los cinturones salvan vidas", afirma conductora tras vuelco de su carro en sector Los Jardines

Un carro conducido por la señora Sanny Solano Peña, empleada del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, terminó volcado la mañana de este miércoles en un precipicio en la avenida Buenaventura Freites, del sector Los Jardines, en el Distrito Nacional.

Solano, quien logró salir del vehículo sin un rasguño, contó a Diario Libre que no supo en qué momento perdió el control del automóvil.

"Yo venía en mi dirección hacia la Jacobo (Majluta), había unos vehículos parados, aproveché que estaban parados y crucé normal y en ese intervalo, no sé si fue que perdí el control realmente, no sé qué pasó", relató Solano sobre el accidente.

Al cruzar la intersección, la señora contó que el carro cayó en un hoyo e intentó maniobrar, resultando su vehículo volcado en un precipicio. "Yo sé que yo pude como maniobrar, porque caí en el hoyo de ese contén y ahí fue que perdí el control realmente".

Solano Peña sostuvo que, al intentar hacer una maniobra para estabilizar el automóvil, cayó al vacío pero que, no sabe cómo pasó.

La señora logró salir del automóvil sana y salva con la ayuda de unas personas que se encontraban en la zona al momento del accidente, señalando que gracias al cinturón de seguridad sigue con vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/13/whatsapp-image-2023-12-13-at-11.32.35-am.jpeg Sanny Solano, conductora del carro volcado. (STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/13/whatsapp-image-2023-12-13-at-11.32.36-am.jpeg Carro volcado en la avenida Buenaventura Freites. (STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/13/whatsapp-image-2023-12-13-at-11.32.36-am--1.jpeg Sanny Solano, propietaria del vehículo volcado. (STEVEN CURIAL)

"Me ayudaron varias personas, me quité el cinturón que tal vez eso me salvó. Los cinturones salvan vidas, señores, eso no tiene duda y la voluntad de Dios ante todo", dijo al ser cuestionada sobre cómo logró salir del carro.

Peña se dirigía a Villa Mella a buscar un microondas que había llevado a restaurar, como parte de todas las diligencias que tenía pensado realizar en su día libre.