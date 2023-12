¿Quién era el joven que falleció en la construcción de una torre en la avenida Churchill?

Ayer (sábado) Moisés Puente recibió la peor noticia de su vida: el menor de sus cuatro hijos murió mientras trabajaba construcción.

Se trata Wilfredo Javier Puente, de 18 años, cuya fisonomía fue mostrada por el progenitor en una foto que lleva guardada en su billetera.

Lo definió como un jovencito obediente, amable, tranquilo de la Iglesia y sano.

Wilfredo Javier perdió la vida mientras laboraba desde hace poco tiempo en la construcción de una torre en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional, en un hecho no aclarecido por las autoridades.

En el incidente otras cuatro personas resultaron heridas.

Según un documento de prensa del Sistema 9-1-1, el accidente se produjo por la caída de un andamio; mientras que la información que poco recuerda el padre de la víctima fue que se debió a una descarga eléctrica que lo lanzó desde las alturas de la edificación.

"No te puedo explicar bien lo que me dijeron porque no tenía cabeza, alguien me dijo que un cable lo agarró y lo tiró para abajo", confiesa.

Aunque el señor Puente reconoce que los detalles que le dieron durante esa llamada, próximo a las 11:00 de la mañana del sábado, han permanecido nublados por el dolor que le causa esta gran pérdida.

El padre del jovencito fallecido habló con Diario Libre mientras esperaba el cuerpo de su hijo, a las 11:20 de la mañana de este domingo, sentado en un banco frente al Inacif, donde se le hace el proceso de autopsia.

Los restos de Wilfredo Javier Puente, serán velados en Hatillo, calle Bonita, en San Cristóbal, donde residía.

La obra no se detiene

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/17/whatsapp-image-2023-12-17-at-1.51.59-pm.jpeg Área donde ayer ocurrió el accidente. (DIARIO LIBRE)

En la construcción de la torre se hace una árdua tarea de recogida de escombros y otros detalles . Ninguno de los presentes dijo estar autorizados para hablar y se mostraron ariscos hasta por la fotografía de un celular.

Finalmente, alguien dijo algo más que una negación a conversar.

"Yo no estaba en esa área, pero me dijeron que fueron trabajadores de la guindola los que cayeron por un tornillo que estaba flojo", comentó un trabajador cuyo nombre no quiso dar.

Continuó contando que supo que uno se murió (Wilfredo Javier Puente) y que otro botaba mucha sangre. "Sé que dos de los que cayeron le dieron el alta ayer, de los otros no sé".

Los cuatro heridos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/17/whatsapp-image-2023-12-17-at-1.51.58-pm.jpeg Edificio donde ocurrió el accidente. (DIARIO LIBRE)

Hasta el momento solo se conoce la identidad de la persona muerta en el hecho, mientras que los cuatro heridos, según el Sistema 9-1-1 fueron trasladados a un centro de salud cercano, del que se reservan los nombres en aplicación de la Ley No. 192-19:

"Esta ley es de aplicación a todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilizando cualquier medio violenten el derecho al honor, a la intimidad familiar, a la propia imagen de las personas fallecidas y sus familiares y personas accidentadas".