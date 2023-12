"Mató mi bebé, no llora, no llora", los gritos de una madre luego que pareja matara niño de 4 meses

"Mató mi bebé, no llora, no llora", gritaba de forma desesperada una madre tras presenciar el momento en que su pareja golpeó y propinó machetazos a su hijo de apenas cuatro meses, después de una discusión en su residencia en el barrio Los Cartones, del sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

Iris Hidalgo, vecina de la familia donde ocurrió la tragedia, relató a Diario Libre que el incidente tuvo lugar la madrugada del miércoles, tras la discusión entre Mathieu Matania, de 25 años, y su pareja, identificado solo como "Joshua".

Hidalgo mencionó que estaba en la ducha cuando escuchó los gritos desgarradores de Mathieu, quien solo tuvo tiempo de abrir una de las ventanas para pedir ayuda.

A pesar de que la mujer también resultó herida en las piernas con el machete, su instinto maternal la hizo no sentir dolor y solo se preocupaba por su bebé, quien lamentablemente no sobrevivió. Además, suplicaba que su otro hijo, de cuatro años, no sufriera la misma desgracia que su hermanito.

El último golpe que recibió el bebé fue cuando el hombre lo lanzó contra una pared, donde todavía se puede ver la marca de sangre, y luego cayó dentro de una cubeta. La madre logró sacarlo de allí e intentó realizarle reanimación cardiopulmonar en la cama, ya que solo se escuchaban los gemidos del infante.

"Ella duró mucho tiempo allí encerrada y el 9-1-1 no llegaba, esa pierna ya estaba fría. Ay, solo una madre, ella no se quejaba, solo rezaba y pedía por su bebé", narró su vecina sumida en llanto.

Según explicó, los niños no son hijos de Joshua. La pareja llevaba aproximadamente dos meses viviendo en esa casa y siempre se escuchaban discusiones, aunque nunca imaginaron que él llegaría a cometer un acto tan "cruel".

Recientemente, el hombre golpeó al niño de cuatro años fuera de la residencia, lo que llevó a los vecinos a preguntarle si lo iba a matar, debido a la brutalidad de sus acciones.

Hidalgo, al igual que otros miembros de la comunidad que pidieron no ser grabados en cámara, indicaron que vivieron momentos de desesperación al intentar romper la puerta para ayudar a las víctimas.

En un intento de hacer justicia con sus propias manos, los residentes en la zona sacaron a Joshua de la vivienda y lo golpearon repetidamente, hasta que una patrulla de la Policía Nacional lo llevó al destacamento Ensanche Felicidad, en el sector Los Mina.