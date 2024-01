Wilfrin Rodríguez, el joven de "noble corazón" que murió baleado en Gualey

La luz que irradiaba la alegría de Wilfrin Rodríguez se vio eclipsada de manera abrupta y trágica cuando un disparo en la cabeza silenció su risa contagiosa.

Entre llantos su familia narró a Diario Libre que el joven de 31 años era la chispa de las fiestas, especialmente cuando entregaba el alma bailando con comparsas de Alí Babá.

Fue descrito como un joven de "corazón noble", dispuesto a servir a aquellas personas que lo necesitaban.

Se dedicaba a vender ropas y otros artículos para sustentar a su familia, y en su tiempo libre, acudía a jugar baloncesto a una cancha del barrio que lo vio crecer en el sector Gualey, del Distrito Nacional. Justo en este lugar una discusión con un conocido terminó con su vida.

La noche del martes, sin mediar palabras, un hombre conocido como "Junior" le disparó en la cabeza a Wilfrin y a un amigo de la infancia, quien lucha por su vida en el hospital Darío Contreras.

La hermana del fallecido, Katherine Rodríguez, precisó que, según la información recibida, Wilfrin había discutido en la cancha con su agresor. Minutos después, unos niños comenzaron a lanzar botellas y Wilfrin y su amigo fueron a verificar quiénes eran, refugiándose en una vivienda. Uno de los niños es sobrino de Junior, por lo que, al ver que Wilfry lo estaba buscando, le disparó sin mediar palabras.

"Sin mediar palabras, no lo dejó hablar, él no dejó que mi hermano hablara, ni que se defendiera. Porque vete a las trompadas con él, porque él no era delincuente" Katherine Rodríguez Hermana “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/whatsapp-image-2024-01-10-at-9.07.00-am_1.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/11/whatsapp-image-2024-01-11-at-8.08.50-am.jpeg

Tras el incidente, Junior huyó. Las autoridades realizaron un allanamiento en su residencia, sin embargo, ya se había marchado.

Wilfrin dejó cuatro hijos menores de edad, uno de ellos con apenas dos meses de nacido.

Katherine expresó que su hermano estaba muy comprometido con sus hijos y que su esposa lo estaba esperando con una cena cuando recibió la triste noticia.

Será velado en la funeraria municipal de Gualey y sepultado en el cementerio Cristo Redentor.

Los familiares de Wilfrin piden a las autoridades que se haga justicia y que den con el paradero del agresor para que la muerte del joven no quede impune.

Isaura Rodríguez, hermana del fallecido, describió a su hermano como un hombre atento y trabajador, por lo que espera que se haga justicia por su muerte.