Bisabuela explica por qué menor que murió tras ser torturado estaba siendo criado por su tía

"Me ha dolido más la muerte de ese niño que la de mi hijo, porque mi hijo murió en un accidente de motor, pero, con ese niño fue una masacre lo que hizo esa mujer", así se expresó Victoria de Los Santos, bisabuela del menor de ocho años que en Higüey fue torturado hasta que murió por su tía paterna.

La señora Victoria indicó que crío a la madre del menorfallecido desde que está tenía dos años de edad. La misma, aparte del niño C.C.A., tuvo cuatro hijos más y por asuntos de trabajo cedió al infante a su progenitor.

"La crié a la mamá del niño, de dos años, la crié; y ella tiene cuatro hijos más; y ese niño era un niño muy manso y humilde, al que le hizo esa masacre esa mujer", dijo.

Sostuvo que ella le dió el niño a su padre, porque ella tenía que trabajar para mantener a sus otros cuatro hijos.

Reveló también que el padre de la víctima, creyendo en su hermana, le confió el cuidado de este y le pagaba unos cinco mil pesos quincenales.

"Cada vez que el padre llamaba para saber del menor, su hermana, Carmen Jiménez, le decía que no estaba o que ella no se encontraba en casa. Por eso, yo creo que ella lo tenía amenazado para que él no dijera nada", exteriorizó.

Con voz entrecortada, la señora De Los Santos pidió que se haga justicia por la muerte de su bisnieto.

Concluyó con que el niño fue velado en su casa ayer y fue sepultado a las 5:00 de la tarde en el cementerio El Buen Pastor.

