Casos por fumigación en apartamentos también ocurrieron en 2013 y 2015

No es la primera vez que en República Dominicana una fumigación, sin las regulaciones necesarias, se convierte en una tragedia. Hace poco más de 10 años, a Laura Lateulade le tocó vivirlo en carne propia, cuando perdió a su querida madre.

A propósito del lamentable suceso donde Adelle Ruiz León y su bebé perdieron la vida, así como una tercera persona, y su esposo y otro hijo de la pareja se encuentran hospitalizados, Laura rememoró su dolor y se cuestionó cuántas vidas más deben sacrificarse para que en el país se tomen las medidas correctas.

Unos días con su amiga

A través de un escrito, el cual tituló "Dolor e impotencia", narró que en junio del 2013 su madre, la uruguaya Nury Balestra, vino al país para los cumpleaños de sus nietas. Durante su estancia se reencontró con una amiga de la juventud, la compatriota Alicia de Los Santos, con quien se reunió en julio y se fueron a Juan Dolio, San Pedro de Macorís, por unos días, a un apartamento de unos amigos de Laura.

"El viernes 12 de julio el vecino del apartamento de abajo mandó a fumigar con 'una empresa de fumigación' para el carcoma y comején. Fumigaron sin avisar a nadie. En la noche mi mamá y Alicia cerraron las ventanas y se acostaron a dormir. A las horas comenzaron a sentirse mal... Alicia se quedó en la habitación que tenía aire acondicionado y mi mamá se quedó en la que no tenía aire y abrió su ventana", cuenta en un post colgado en su cuenta de Instagram.

Al día siguiente, llaman a Laura y le informan que Alicia (la amiga de su madre) había fallecido y que su mamá se encontraba mal. De inmediato, fue con su esposo a buscarla sin entender qué ocurría. Llamó al infectólogo José Yuneén para que los esperara en un centro médico de la capital.

Cuando llega al apartamento siente un olor extraño, sin embargo, le restó importancia. Buscó a su madre y la vistió. Estaba consciente, pero no podía caminar.

"Le pregunté qué habían cenado, tomado, etc... ellas cenaron cosas diferentes, tomaron agua, mate, y dos copas de vino cada una. No entendíamos qué pasaba", citó.

En el centro médico, le dieron los primeros auxilios, aún sin conocimiento de que habían fumigado, por lo cual el doctor también se encontraba todo extraño.

"Estando en la clínica me dicen que el gato de Alicia también murió. En este momento José Yunén comenzó a manejar la 'hipótesis' de que esta situación no era por ingesta sino por aire. Mi mamá no pudo resistir y falleció en la tardecita", relató.

Agregó que estando desolados y sin entender qué pasó, "al otro día vienen unos íntimos amigos y me dicen... '¿Laura no habrán fumigado?' Inmediatamente llamo a Guavaberry y me confirmó que el viernes lo hicieron".

"Las autoridades del momento declararon que la muerte de su madre y Alicia fue por un infarto. La sangre extraída a mi mamá no la examinaron, porque no tenían los equipos necesarios para hacer los exámenes de envenenamiento. En ese momento les dije que tenía sangre de mi madre y que la podía mandar a Estados Unidos a exámenes y las autoridades me dijeron que eso no valía de nada porque no estaban dentro de la cadena de custodia", señaló.

En 2015, pareja de esposos sobrevivió para contarlo

Dos años más tarde, la historia se repitió. Yasser Mármol y Joanna Guzmán lograron salvarse gracias al doctor José Yunén que trató a la señora Nury Balestra e inmediatamente les brindó la atención para envenenamiento.

"A nosotros nos pasó exactamente igual, en la tranquilidad de nuestro hogar, hace 9 años y sobrevivimos milagrosamente", publicaron en sus redes sociales.

Asimismo, Yasser expresó a Laura de que su "madre y su amiga fueron los ángeles que nos protegieron para que no nos sucediera lo mismo. Y para que los doctores supieran manejar nuestro caso". "Siempre las tenemos en nuestras oraciones", agegó.

Solicitan regulación y régimen de consecuencia

Tanto Laura Lateulade, Yasser Marmól como Joanna Guzmán, piden regulaciones para que estas fumigaciones llevadas a cabo sin control no cobren más vidas.

"¿Cuántas vidas más deben sacrificarse para que se tomen las medidas correctas frente a las fumigaciones sin controles y venta de productos mortales a cualquiera que quiera adquirirlos sin las regulaciones correspondientes?, me pasó a mi y a otras familias. ¿Quiénes serán los siguientes?", cuestionó Laura.

En tanto que allegados e internautas han comentado: "Qué barbaridad!! Esto debe estar regulado! Implementar leyes y régimen de consecuencias para los involucrados!! Son vidas las que se pierden!!, "Sin palabras, esto no puede seguir pasando", "Gracias por compartir tan terrible tragedia para concientizarnos a todos", "Es una tragedia y se debe tomar medidas, siempre avisar que se va a fumigar y no usar fumigaciones letales", "Gracias por alzar la voz", entre otros.

El caso más reciente

Una mujer y su bebé de dos meses fallecieron este fin de semana como consecuencia de una fumigación en un apartamento de una torre en el sector Piantini, Distrito Nacional.

La mujer fue identificada como Adelle Ruiz León, mientras que su esposo, su otro hijo y otra persona se encuentran hospitalizados, de los cuales se desconoce su estado actual, ya que los familiares no quisieron ofrecer más detalles.

Un empleado del Ministerio de Salud Pública explicó que las víctimas reaccionaron a un producto utilizado el pasado viernes para tratar una plaga de carcoma en los gabinetes de uno de los apartamentos ubicados en la parte superior de la Torre Da Silva 3.

La causa preliminar que manejan las autoridades es que el producto habría ingresado a los conductos del aire acondicionado, afectando a los apartamentos de pisos inferiores.

Sobre el producto usado Extraoficialmente se ha manejado que el producto usado para fumigar fue el fosfuro de aluminio, el cual es "altamente tóxico" y no se recomienda usarlo en lugares cerrados porque se esparce por las tuberías.