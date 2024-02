Dos ataques de perros Pitbulls en 10 días en el país

La ley de Protección Animal no prohíbe la crianza de perros Pitbull en el país ( FUENTE EXTERNA )

Desde el 23 de enero hasta la fecha han ocurrido dos casos donde personas resultan heridas tras ataques de perros pitbull. El más reciente tuvo lugar en Azua y se dio cuando el animal doméstico se escapó de la casa de su dueño y atacó a un adolescente de 13 años.

De acuerdo con la versión de un pariente, el perro iba a atacar a un niño, sin embargo, el adolescente se interpuso, logrando ser embestido contra la pared por el canino y causándole heridas por las cuales recibió más de 300 puntos.

El menor se encuentra hospitalizado a causa de las lesiones, y de acuerdo con lo expresado por el familiar, han recibido poco apoyo de los propietarios del perro.

Anterior a este caso, ocurrió una situación similar en Santiago, cuando dos perros de la misma raza agredieron a una señora que se dirigía a la iglesia en el barrio Nuevo La Herradura.

La víctima fue identificada como Ana María Moreno Contreras, de 54 años de edad, y según indicó un hermano de esta, los animales se escaparon de la casa de sus dueños saltando una verja perimetral de la residencia.

El hermano de Montero también expresó que los perros suelen tener un comportamiento agresivo con las personas que transitan en la cercanía de la residencia.

Ley de tenencia animal

La tenencia de esta raza de perros no está prohibida en República Dominicana, no obstante, países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia no permiten la crianza de este tipo de animales.

Sin embargo, en el país existen algunas regulaciones al respecto, las cuales están contempladas en la Ley 248-12 de protección animal, en la que prohíbe expresamente poner esta raza de perros a pelear.

Asimismo, la norma establece en su artículo 7 que se deben "crear las condiciones en el hogar que impida que el animal se escape", así como "no criar mayor número de animales en su hogar, que aquellos que puedan ser mantenidos y controlados para que no hagan daños a terceros, ni afecten la salud pública".