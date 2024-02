Mujer con quemaduras graves al ser atacada con aceite caliente; acusa a su expareja de la agresión

Roberkis Altagracia Torres, una mujer de 27 años, clama por justicia después de que su expareja le lanzara aceite caliente, causándole graves quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El acusado de la agresión, identificado como Melquiades Mejía Guerrero, está prófugo desde el 30 de diciembre, fecha en que cometió el acto mientras Roberkis estaba en su lugar de trabajo, un restaurante en Verón Punta Cana, provincia de La Altagracia.

"Mi expareja me lo hizo porque ya no quería estar con esa persona, entonces él me mandó a buscar en el mismo trabajo con un compañero y cuando yo fui a hablar con esa persona él me dijo que se iba a quitar la vida... Cuando yo me iba él me agarró por el pelo, me tiró al piso y sentí que el aceite me cayó encima", narró la víctima.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/10/whatsapp-image-2024-02-10-at-11.33.23-am.jpeg Fotografía deMelquiades Mejía Guerrero, quien se encuentra prófugo desde el pasado 30 de diciembre, tras ser acusado de agredir a su pareja mientras ella se encontraba en su lugar de trabajo. (FUENTE EXTERNA)

Su madre, Belkis Altagracia Torres Martínez, con lágrimas en los ojos, relató cómo este hecho ha afectado física y económicamente a su familia.

A pesar de la gravedad del crimen, las autoridades aún no han logrado capturar al supuesto agresor.

Lucha por recuperarse

Mientras tanto, Roberkis, en su lucha por recuperarse , indicó que debe viajar diariamente desde el lejano sector La 300 en Mao, provincia de Valverde, hasta el Hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo, donde está recibiendo tratamiento y esperando su quinta cirugía.

En medio de la denuncia, la familia de Roberkis hace un llamado a la sensibilidad de aquellos que deseen contribuir para ayudar a cubrir los costosos tratamientos médicos que requiere para su recuperación. Pueden contactarla al número telefónico 829-967-0618.