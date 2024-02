Propietaria de guardería donde murió bebé no ha sido requerida por las autoridades

Jhandys Massiel Pérez, madre de la bebé Franyeli Elizabeth, de cuatro meses, que murió la semana pasada de forma sospechosa en una guardería en Santo Domingo Este, denunció que las autoridades aún no han detenido a la propietaria del centro, alegando que no cuentan con los resultados de la autopsia.

Dijo que este lunes acudió a la Fiscalía, ubicada en Invivienda, en busca de una respuesta, pero que allí el fiscal de turno, el cual no supo identificar, le indicó que se debe esperar los resultados de la autopsia, los cuales tardan entre 30 y 45 días, para poder actuar en contra de Milagros Lucas López, quien tenía a su cargo el cuidado de la bebé y de otros 12 niños en edades de entre cuatro meses y seis años.

"El fiscal me informó que si el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) cuando retiró el cuerpo en el Darío Contreras, a las 7:00 de la noche del jueves 15, le hubiera notificado a Homicidios, ya la habrían apresado", explicó Pérez a Diario Libre.

La dolida madre califica el hecho como un asesinato por la forma en que le entregaron el cuerpo de su hija que el domingo 18 de febrero cumpliría los cinco meses de nacida.

"Ella dice que le dio leche a la bebé a las 8:00 de la mañana y que se acostó y que no la chequeó más hasta que yo llegué a las 12:40 de la tarde, pero yo no lo creo, algo le pasó a mi hija, a mi hija, mi suposición es que me la dejaron caer. Eso no es una explicación, esto me está matando", narró Pérez.

Sostuvo que cuando recibió el cuerpo de su hija, tenía la cara morada y dura, sus labios secos. "Mi instinto de madre me dice que mi bebé murió temprano y que ella, quizás por miedo, no halló qué hacer, no me llamó".

En medio de la desesperación y en buscar de salvarle la vida a su bebé, cuando la recibió la llevó al Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde fue declarada sin vida.

"No sé si la dejó caer, qué pasó, si me le dio algo, hasta que no vea la autopsia puedo especular lo que yo quiera porque yo fui que la recibí, que la vi, mi mamá le vio un golpe en la cabeza cuando la cambió en la funeraria", expresó.

La madre de la menor cree que Milagros Lucas López huyó de su vivienda porque varios medios de comunicación han acudido a la guardería y el esposo dice que no está. La casa de la mujer, donde funciona la guardería, está ubicada en la calle María Trinidad Sánchez, esquina Gregory, del sector Los Frailes II.

"Yo pienso que mientras el caso se esclarece ella tiene que estar detenida, pero yo no soy justicia, tengo esperar", manifestó.