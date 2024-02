Susana Santana Fabián, la joven de 27 años que fue prendida en fuego por su pareja en el callejón 31 del sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este, había sido víctima de otras agresiones por parte del individuo.

Así lo afirmó la madre de la joven, Kenia Fabián, quien expresó que no habían presentado una denuncia contra Robinson Amaury Javier Rincón, porque su hija se negaba.

El padre de Susana, Jorge Luis Santana, le advirtió que si volvía a agredirla tendrían problemas, sin embargo este no hizo caso. "Yo le dije como hombre, ¿por qué tú no me lo haces a mí, a ella porque es una mujer?".

Sostuvo con voz quebrantada que le pidió de favor que no lo volviera a hacer por la niña de apenas tres meses que tienen en común. Dijo que la respuesta de Robinson fue: "está bien viejo, eso no vuelve a pasar".

De acuerdo con la información que ofrecieron vecinos a Kenia Fabián, la pareja estaba en un lugar de diversión la madrugada del martes, cuando unos amigos de infancia saludaron a Susana, lo que provocó celos en Robinson. Luego empezaron a discutir y minutos después el hombre le roció la gasolina.

Los padres de Susana piden a Robinson que se entregue a las autoridades para que pague por la agresión a su hija, quien lucha por su vida en la Unidad de Quemados Pearl F. Ort del Hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte. Se desconoce el estado de salud de la joven.

La comunidad se ha unido en apoyo a Santana Fabián y su familia, esperando una pronta recuperación para ella y justicia frente a este acto inhumano, esperando que este acto no quede impune.