Los familiares de la joven Paula Santana Escalante, de 23 años, encontrada muerta en una alcantarilla cerca de su trabajo en la zona franca de Las Américas, en el municipio Santo Domingo Este, afirman que su pariente estaba siendo acosada por un compañero de labores en la empresa que laboraba, Integer Holdings Corp.

"Ella me dijo que había un tipo que la acosaba, que le había llevado un celular y ella lo había reportado allá a Recursos Humanos y ellos no le quisieron hacer asuntos, no le pusieron asuntos (no le dieron importancia)", expresó entre lágrimas la madre de la víctima, Johanny Escalante.

La progenitora acusó al joven de la muerte de su hija, afirmando que llevaba tiempo acosándola.

"Hace mucho ya, hace mucho, incluso yo le dije a ella que dejara el trabajo y ella me dijo, mami, pero ¿cómo lo dejo? Si yo lo que estoy pagando es la universidad y estoy pagando casa, mami, yo no tengo trabajo", narró.

Contó que la empresa conocía la situación que su hija estaba enfrentando con su compañero.

"Ellos sabían que él la estaba acosando, un muchacho de ahí de la empresa que trabajaba junto con ella, ellos saben, ellos saben porque ella lo reportó a Recursos Humanos", declaró entre el dolor de saber que no volverá a ver a su hija.

Describió la escena de horror de lo que sucedió con su hija antes de morir.

"Dios mío, mi muchacha, me la violaron, me le dieron golpe y después me la echaron en una cuneta, en una cuneta. ¿Usted me entiende, señor, el dolor mío?, mi muchacha, me la echaron en una cuneta, me la golpearon, me la mataron, violaron" Madre de Paula Santana Escalante “

Hermana identifica al compañero que la acosaba

Jeranny Santana, hermana de la fallecida, dijo que el martes por la madrugada fue la última vez que habló con Paula.

"El martes yo la vi, ella trabaja al lado de mi empresa y ella me reconoció porque yo ni la vi. Y me dijo que vamos para donde los niños, yo le dije el sábado porque ella quería ver los niños. Después de ahí, supuestamente, es que ella no aparece", relató.

Coincidió con el planteamiento de su madre de que el compañero de trabajo la acosaba.

"Ella tenía un muchacho, un muchacho que se llamaba Samuel de Jesús, y la acosaba, él era compañero de ella, que trabajaba con ella y una vez se le robó su teléfono y lo encontró en una máquina y ella se asustó tanto que hasta hizo que lo buscaran en la cámara y vieron que fue el que lo encontró y ella lo reportó y fue a Recursos Humanos", detalló con voz entrecortada por el dolor de la pérdida.

Criticó que la empresa Integer Holdings Corp, en la cual tenía alrededor de dos años laborando, la llamó para decirle que su hermana no fue a trabajar.

Dijo que Santana Escalante que su hermana no salió de la empresa y que allí fue que la mataron.

"Ella no salió de la empresa, entonces desde que ella llegó a esa planta fue que entonces pasó el problema, que la mataron", refirió.

Agregó: "Me la encuadraron, me le dieron golpe, qué tan malo puede ser que hagan tantas cosas a una niña que no sabe y me la mataron y me la mataron, todavía yo no lo puedo no lo puedo creer".

Convocan a protesta contra la empresa

Los familiares de Santana Escalante convocaron a una protesta para este viernes a las 8:00 de la mañana en contra de la empresa, debido a que consideran que tiene responsabilidad en la muerte de su pariente.