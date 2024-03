Desaparecida en alta mar tras viaje en yola dijo a su madre que tenía "muchos problemas"

Sugeidy Morillo, una joven de 28 años, que se dedica a la supervisión de varios restaurantes de Las Terrenas, en Samaná, es una de las personas que está desaparecida en alta mar, luego de que el pasado 25 de febrero saliera a emprender un viaje en yola hacia Puerto Rico desde el municipio Miches, provincia El Seibo.

Ingrid Morillo, su madre, dijo a Diario Libre que desconocía las intenciones de viaje que tenía su hija, lo que sí le había expresado era que "tenía muchos problemas", sin que le detallara los mismos. La joven tiene un hijo.

La señora dijo que ya interpuso la denuncia ante las autoridades, sin embargo, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de información.

"Ella salió y no me dijo nada porque yo siempre he sido la que me he encargado del niño. Desde su desaparición, no como, no duermo, no tengo vida " Ingrid Morillo Madre de Sugeidy Morillo “

Es por eso, que en medio de la angustia por la desaparición de su hija más joven, de dos que tiene, guarda la esperanza de que esté en algún lugar y le pide que regrese a la casa.

Varias personas han reportado la desaparición de sus familiares en ese viaje ilegal, por lo que la Armada Dominicana inició ayer miércoles, 10 días después de la travesía, un operativo de búsqueda, según una nota de prensa.

La Armada indicó que para el operativo de búsqueda ha movilizado recursos marítimos, aéreos y terrestres, en una acción coordinada para localizar a las personas desaparecidas. "El esfuerzo de búsqueda abarca las zonas costeras y marítimas de la zona norte y noroeste del país", indica el documento.

Agrega que colabora "estrechamente" con otros organismos nacionales e internacionales para asegurar una respuesta integral ante esta situación, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana en estos esfuerzos de búsqueda y rescate.