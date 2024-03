Incertidumbre embarga parientes de afectados por fuego en Carnaval de Salcedo

Angustiados en los pasillos y en las afueras del hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón, de Santiago, se mantienen los parientes de seis menores de edad que resultaron afectados por un incendio, tras la manipulación de fuegos artificiales durante el carnaval de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.

El diagnóstico preliminar del personal médico que los atiende es reservado.

Los niños, con edades entre cinco y 13 años, presentan lesiones de segundo y tercer grado, que van desde un 60 a un 80 por ciento de su superficie corporal.

Además, presentan graves problemas en las vías respiratorias, por lo que reciben ventilación asistida.

Francisco Miguel Leonardo, pariente de tres de los afectados, un menor y dos adultos, visiblemente devastado pide a Dios por la recuperación de sus familiares.

"Solo nos queda orar", expresó con la voz entrecortada y entre lágrimas.

Los niños y adolescentes afectados por el fuego son parte del grupo carnavalero "Los Toritos".

Noemí Ovalles, madre de un adolescente de 13 años ingresado en el pediátrico, contó que pospuso el regreso de su familia a Estados Unidos, donde residen, para que su hijo pudiera participar por primera vez en el carnaval.

Entiende que esa actividad cultural era una especie de distracción del menor, quien se encontraba depresivo mientras se recupera de una cirugía a corazón abierto que le practicaron hace varios meses.

A la justicia responsables del incendio en carnaval de Salcedo El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó ayer que las autoridades judicializarán a los responsables del incendio que provocó serias quemaduras a al menos 18 personas en el carnaval de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.Tras participar en la reunión para seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, Santos adelantó que se emitirán órdenes de arresto para varias personas. "Sí le puedo decir que el caso será judicializado por algunos controles que obviamente no fueron llevados a cabo... Sí puedo anticiparles de que habrá órdenes de arresto en ese sentido", informó. El fuego lo habría causado la manipulación de fuegos artificiales y se propagó por los disfraces de los enmascarados. Joel Santos también informó que el presidente Abinader mantuvo la instrucción de que las fuerzas de tarea mantengan la intensidad en la vigilancia de todas las actividades en la frontera ante la inestabilidad social en Haití.

Cuerpo médico

Alexis García, director de la unidad donde los menores permanecen ingresados en la sala destinada a la atención de pacientes quemados, indicó que todos los afectados están en condiciones críticas.

"Estamos esperando que los pacientes cumplan las primeras 24 horas de ingreso para ver su evolución", declaró.

La doctora Mercedes Vargas, cirujana caumatóloga de la sala, dijo que el cuerpo médico se ha dedicado de manera incansable a la atención e intervención de los afectados.

La unidad de quemados que opera en el hospital pediátrico regional universitario Arturo Grullón tiene capacidad para 14 pacientes.

El hecho

En total, 18 personas resultaron afectadas el pasado domingo por un incendio tras la manipulación de fuegos artificiales durante el carnaval de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

De estos, seis se encuentran recluidos en el hospital Arturo Grullón en estado crítico; dos en una clínica de Santiago, otras dos personas en un centro clínico en Salcedo, uno en la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, dentro del hospital Ney Arias Lora, y cuatro en el Robert Reid Cabral. Otros cinco ya fueron despachados a sus hogares.

No tenían permiso

La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, dijo que quienes causaron la tragedia no tenían autorización para usar pirotécnia. "No había ningún tipo de permiso y no estaba contemplado el uso del tema de los fuegos artificiales", afirmó.

Sobre las posibles sanciones a los responsables de utilizar los fuegos artificiales, Ortiz indicó que más adelante tomarán las medidas de lugar. Dice que en este momento están concentrados en el seguimiento del tema humano.

Ley

Se recuerda que el uso de pirotecnia es una actividad regulada por la Ley No. 340-09 para el Control y la Regulación de los Productos Pirotécnicos, promulgada en el 2009, y se requiere un permiso de las autoridades.

Tres adolescentes quemados están con ventilación mecánica en el Robert Reid SD. Los cuatro adolescentes que reciben atenciones en la Unidad de Quemados del Hospital Robert Reid Cabral presentan quemaduras entre un 60 al 80 % de sus cuerpos. La directora del centro, Mabel Jones, indicó este lunes que se trata de jóvenes con edades entre los 14 y 16 años. "Tres de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos, entendiéndose de que cuando hay quemadura, pueden inhalar humo y como manera preventiva, están en ventilación mecánica en estos momentos", precisó la galena. "Estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos niños se recuperen", agregó.En tanto, el doctor Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, dentro del hospital Ney Arias Lora, señaló que un hombre de 53 años recibe atenciones en este recinto con quemaduras en el 43 % de su cuerpo. El afectado fue identificado como Henry Rosario Ortega.Al momento de la visita de Diario Libre, sus familiares se encontraban en la sala de espera y pidieron espacio para "procesar" la situación antes de hablar con miembros de la prensa. El senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez visitó los hospitales para conocer la evolución de los pacientes.

Claudia Fernández Periodista graduada de la Universdad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude, con máster en Comunicología Aplicada en la Univerdidad Complutense de Madrid, amante de los viajes, la moda y la música en vivo.

Cayena González Periodista, graduada de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo

Balbiery Rosario Periodista y escritor egresado de la UASD con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.