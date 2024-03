Un padre mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida, tras el incendio ocurrido el lunes en la cárcel de La Victoria, que ha dejado al menos 13 fallecidos y 11 heridos.

Juan Leger expresó a Diario Libre que desde el lunes no ha dormido, ante la angustia que vive por no tener ninguna información de su hijo. Indicó que ha asistido a la cárcel de La Victoria y no ha podido obtener datos al respecto.

"Para mí, no está muerto, hasta que yo no lo vea. Tengo mucha fe en Dios", expresó Juan, mientras espera que el personal de Inacif le permita ver los cadáveres que se encuentran en la morgue.

Expresó que su hijo, Juan Leger Mateo, de 31 años, llevaba nueve años de prisión y a final de este 2024 iba a salir en libertad, por lo que sus familiares tenían todo listo para su regreso a la casa.

De acuerdo con su padre, la última vez que habló con su hijo fue hace una semana y una hermana fue a visitarlo el domingo pasado.

Dos hermanos presos, uno desaparecido

Por el mismo homicidio por el cual acusan a Juan, están en prisión dos hermanos, quienes son del mismo barrio que el imputado.

Según explicó un pariente de los hermanos, quien pidió no ser identificado, ellos fueron separados de zona, porque uno tuvo una pelea y fue enviado a la celda 1.

Se trata de Aneudy Martínez Ceballos, de quien sus parientes no han tenido información desde que ocurrió el hecho.

Su hermano, el cual también guarda prisión, no ha podido saber de él desde dentro de la cárcel.