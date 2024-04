La candidata a senadora de Dajabón por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sonia Mateo, denunció que el apresamiento de su hijo por su presunta vinculación a un cargamento de marihuana es parte de una campaña sucia que, según denuncia, tiene el partido oficialista en su contra.

"Santiago Riverón, el alcalde actual, se ha llenado de odio contra mi, mis hijos y toda la gente que me rodea", externó.

Asegura que tras el apresamiento, ella recibió un reporte de parte de las autoridades, el cual dice tener en su celular, que supuestamente establece que no encontraron pruebas que vinculen a su vástago con el decomiso de sustancias narcóticos.

Explica que cuando ya lo iban a dejar en libertad, fue requerido por el Ministerio Público y es ahí cuando le comunican sobre la acusación en su contra.

"Nada, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, de verdad las cosas no andan bien, creo que es una injusticia muy grande lo que se está llevando a cabo con nosotros, porque yo tengo el informe aquí. El informe consiste en que revisaron a mi hijo y no le encontraron nada. No hay ninguna razón para que esté detenido", afirmó.

Dijo que su hijo Rafael José de la Rosa Mateo fue detenido cuando regresaba a Dajabón desde Santiago, donde se encontraba comprando neumáticos para un tractor.

Apresamiento

Rafael José de la Rosa Mateo fue arrestado en Jicomé, provincia Valverde y las autoridades lo vinculan al decomiso de 161 libras de presunta marihuana durante un operativo conjunto por el Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en las provincias Santiago y Valverde.

Mediante allanamiento, los agentes y los fiscales, atendiendo a la orden número 03137-2024, realizaron una intervención en una residencia ubicada en la calle C, del sector América Palma de Santiago, donde supuestamente, varios hombres realizarían una transacción de sustancias narcóticas.

En la vivienda, las autoridades arrestaron a dos hombres y ocuparon en la marquesina, así como en la parte trasera de un vehículo, 15 pacas presumiblemente marihuana, envueltas en cintas adhesivas de color marrón, con un peso preliminar de 161 libras.

En el operativo los agentes y fiscales actuantes ocuparon además tres vehículos marca Kia 5, una motocicleta tipo pasola y otras evidencias

Durante el seguimiento y tras recibir informes de inteligencia, las autoridades ejecutaron otra intervención en el puesto chequeo de Jicomé, provincia Valverde, donde detuvieron a otros dos hombres, entre ellos el hijo de la dirigente del partido opositor.

Al abordar la camioneta, marca Chevrolet Silverado, con dos caletas habilitadas para para transportar drogas ilícitas, se ocupó en su interior la suma de trescientos ocho mil pesos, treinta dólares estadounidenses, una radio de comunicación, tres celulares, prendas, dos cápsulas calibre nueve milímetros, documentos personales.