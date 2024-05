Apresan a empleado de estación de combustible por estafa de un millón de pesos

La Policía Nacional informó este sábado que arrestó a un empleado de una estación de combustible por presuntamente estafarla con un millón de pesos en el municipio Baní, provincia Peravia.

La cantidad citada fue sustraída en diferentes acciones, las cuales quedaron reflejadas en los cuadres de caja y fueron captadas por cámaras de seguridad. Los agentes recuperaron 251,960 pesos y 799 dólares, producto del dinero robado y que fueron entregados de manera voluntaria por una pariente del acusado, según informó la institución.

El joven fue identificado como Dani Junior Encarnación Sánchez, de 25 años, quien fue detenido en la calle principal del sector Matanza, próximo a una sucursal bancaria. La uniformada indicó que al momento de su detención se le ocupó 27,550 pesos y dos celulares.

Te puede interesar Hijo de exviceministro de Agricultura enfrentará proceso por estafa millonaria

De acuerdo con el informe preliminar, la propietaria del negocio denunció que el joven llevaba un tiempo sustrayendo dinero de la empresa. Además, percató de que éste había sustraído la suma de 320,000 pesos de una máquina dispensadora.

Agregó que también había un monto no específico faltante del dinero de las ventas de aceite para motor. Encarnación Sánchez no lo registraba en el cuadre, alegando que ese producto no lo vendía. Además, notaron que la mercancía en los estantes disminuía gradualmente.