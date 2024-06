Implicado en asalto al Banco Popular era hermano de "Pichón", abatido por la Policía en 2023

Johan Eduardo Belliard Aybar, señalado por la Policía como uno de los cuatro hombres que perpetraron el asalto al Banco Popular y que cayó abatido la madrugada de este jueves, era hermano de Heriberto Belliard Aybar (alias Pichón), ultimado también por la institución en 2023 y sindicado como miembro de la peligrosa banda "Los Rabia".

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, informó el dato a la prensa la tarde de este jueves, luego de que la familia de Johan Eduardo negara que tuviera participación en los hechos.

"Uno de los abatidos es la persona que hace un tiempo, su señora madre se hizo viral, haciendo alusión a que como que todavía le quedaba algún cartucho. Esa persona que cayó abatido era hijo de esta señora, que fue un caso que se hizo viral".

La muerte de "Pichón"

Alias "Pichón" fue ultimado por agentes de la Policía Nacional el 15 de julio de 2023, en las mismas circunstancias que su hermano "al enfrentar a agentes policiales".

"A Heriberto se le ocupó en su poder una pistola marca Glock 19, calibre 9mm, serial AAHT655, con su cargador con capacidad para 30 cápsulas tipo (peine Banana), conteniendo en su interior 12 cápsulas", explicó la institución del orden esa ocasión.

De acuerdo con el informe policial, era buscado mediante varias órdenes de arresto por haber cometido diversos hechos delictivos. Además, por su participación en asalto a un ciudadano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/maribel-aybar-madre-de-pichon.jpg Maribel Aybar madre de Johan Eduardo y Heriberto Belliard Aybar (Pichón). (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La madre de "Pichón" dijo que mandaron a matar a su hijo

Su madre, Maribel Aybar, se hizo viral por defenderlo, alegando que las autoridades habían "montado una persecución" contra su hijo.

"Era un delincuente, pero no a la magnitud que ellos quieren poner, como ellos se refieren", dijo la progenitora en ese entonces.

"Las madres no podemos tapar el sol con un dedo", agregó al acusar a la Policía de supuestamente haber matado a su hijo por órdenes de unos individuos con quien "no quiso trabajar" en la venta de drogas en el sector conocido como "El Hoyo" del barrio Enriquillo de Herrera.

Maribel Aybar luego se hizo viral en redes sociales al aparecer en un video durante el funeral de su hijo en el que dijo: "El único orgullo que me queda es que esos m... no tenían bolsas... para pelear contigo, que tuvieron que tirarte a Dicrim, porque no hay bola ni valor para haber peleado con un tolete de hombre que esta negra parió, y que recuerden, que quedan cuatro cartuchos más", manifestó.