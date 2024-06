Una joven de 19 años falleció este sábado tras ser herida con un arma blanca por su expareja, en un hecho ocurrido en el sector La Isleta, del municipio Moca.

La mujer fue identificada como Crisleidy Rosario. Por el hecho es señalado Junior Roberandy Rodríguez, de 20 años. El joven se entregó a la Policía Nacional minutos después de la muerte de Rosario, acompañado por Juan Compres, dirigente del grupo comunitario Los Peregrinos de Moca.

Rodríguez indicó que el suceso ocurrió después de que Crisleidy acordara reunirse con él. Dijo que la atacó tras escuchar la negativa de la mujer de retomar la relación.

"Momentos de desesperación ", dijo Rodríguez a los periodistas tras ser cuestionado sobre el hecho.

"Yo no sé nada, ellos estaban dejados hace mucho; ella no quería estar con él, lo dejó en su casa y se fue con otro hombre, pero él quería que estuviera con ella y le daba esperanza de estar con él. Eso no justifica que él hiciera eso", expresó a periodistas la madre del victimario, quien no quiso identificarse.

Fotografía de la joven Crisleidy Rosario.

Según datos oficiales, en lo que va del año 2024 la República Dominicana ha sido el escenario de más de 24 casos de feminicidios, una cifra que refleja la urgente necesidad de reforzar las políticas de protección y prevención de violencia de género para las mujeres.