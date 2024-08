La esposa de Juan Antonio Solano Betances, de 65 años, el profesor que fue ultimado a machetazos ayer lunes en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, informó que se enteró de la tragedia por un colaborador de servicios eléctricos que realizaba trabajos en la zona.

Evarista Sánchez Valera señaló que el hombre le indicó que el señor que residía en esa casa había sido ultimado minutos atrás, a pocos metros de su residencia, sin imaginar que se trataba de su esposo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/whatsapp-image-2024-08-06-at-10.31.05-am.jpeg Evarista Sánchez Valera, esposa del profesor Juan Solano. (DANIA ACEVEDO/ DIARIO LIBRE.)

"Doña, el dueño de esa casa lo mataron, ahí está tirado", le informó el trabajador a Evarista, quien dijo que lo único que pudo hacer fue correr hasta el lugar del hecho para confirmar quién era.

"Subí a ver, porque no lo creía. Juan no se metía con nadie y, desde que vi los zapatos y el pantalón con los que él salió, con su bulto al lado, fue cuando me di cuenta de que era él", expresó.

Indicó que el acusado de la muerte del profesor es José Andrés Rodríguez Castro, de 39 años, quien vive cerca de su residencia, en la urbanización Elio Franco, en Sabana Perdida. Nunca imaginó que él se atrevería a matarlo, ya que lo único que su esposo hacía era aconsejarle que no siguiera por el mal camino.

Supuestamente, José Andrés estaba bajo los efectos de las drogas cuando cometió el crimen. Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron ayer.

Por su parte, Gladis Solano, hermana de Juan, manifestó que su pariente era un hombre trabajador, amable, honrado y que no merecía morir de esa manera.

"Ese muchacho no sabe lo que hizo, dejó a una familia sin un ser maravilloso", expresó, recordando que cuando murió su padre hace 20 años, Juan se encargó de ella y de su hermana para que no les faltara nada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/whatsapp-image-2024-08-06-at-10.31.04-am--1_1.jpeg Gladis Solano, hermana del profesor ultimado, Juan Solano. (DANIA ACEVEDO/ DIARIO LIBRE.)

El maestro iba acompañado de su otra hermana, de 60 años, y fue agredido a machetazos sin mediar palabras. Pese a que su pariente intentó salvarlo, también fue empujada y agredida por el acusado.

"Cuando vi eso ni lo creía, porque un hombre decente morir así, Dios mío, un hombre decente. No me cabe en la cabeza cómo le hicieron eso a Juan", añadió Gladis, visiblemente afectada.

Juan tenía más de 40 años como maestro y actualmente trabajaba en un colegio privado enseñando matemáticas.

Su cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Será velado en la funeraria municipal de la Charles de Gaulle y sepultado en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

