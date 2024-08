"Si ya se llevaron todo, ¿por qué me lo mataron?", gritaba desconsolada Violeta Encarnación, esposa del profesor de Educación Física ultimado la mañana del martes durante un asalto en las inmediaciones del residencial Riviera del Caribe, en el sector El Valiente, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Eddy Antonio de la Cruz Pérez, de 43 años, era conocido por su puntualidad y responsabilidad, lo que despertó la preocupación de sus familiares y compañeros de trabajo cuando notaron su ausencia ese día.

Violeta había viajado el lunes a San Juan por motivos laborales. Comentó que cerca de las 9:00 de la mañana del martes, le pareció extraño que su esposo, a quien cariñosamente llamaba "Negro", no le hubiera enviado su habitual mensaje matutino.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/29/profesor-asesinado.jpg Eddy Antonio de la Cruz Pérez, de 43 años, el profor que fue ultimado por asaltantes. (FUENTE EXTERNA)

"Ya me parecía raro que él no me hubiera llamado porque siempre me llama temprano para saber cómo estoy", explicó añadiendo que, preocupada, pidió a sus familiares que se comunicaran con la escuela.

Al contactar a la Escuela Básica María Caro, en el distrito municipal La Caleta, donde Eddy trabajaba desde hacía alrededor de dos años, sus compañeros también indicaron que estaban alarmados por su ausencia.

Poco después, las autoridades escolares recibieron una llamada informando que Eddy había sido víctima de un disparo. Se le había despojado de todas sus pertenencias y fue identificado por el uniforme del centro educativo que llevaba puesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/whatsapp-image-2024-08-28-at-1.15.15-pm--1_1.jpeg (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Directora de la escuela resalta su labor

Misaira Britus Santana, directora del centro, destacó que Eddy era una persona muy colaboradora y atenta con los estudiantes.

"Un maestro sumamente responsable y comprometido con los niños, se caracterizaba por llegar temprano al trabajo. De hecho, él era quien sacaba las bocinas para el acto cívico", afirmó.

Expresó que desde que dieron las 8:20 de la mañana todos empezaron a preocuparse porque él no llegó. Llegaba puntual antes de las 8:00 de la mañana.

Calificó este hecho como "muy indignante" por lo que espera que las autoridades actúen y apresen a los responsables.

Sus familiares lo describen

El hombre fue descrito por sus hermanos como un hombre desprendido, buen padre, amigo y responsable. Además de ejercer su profesión como maestro, realizaba labores de taxista de plataformas digitales en su tiempo libre.

Andry de la Cruz, hermana de Eddy, dijo que su hermano utilizaba siempre esa ruta para irse a su trabajo. Asegura que nunca tuvo problemas con nadie y que era una persona muy querida, no solo por sus parientes, sino también por sus vecinos del sector donde vivía, en Brisas del Este.

Cuatro hijos en la orfandad

Su cuerpo todavía permanecía el miércoles en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los parientes esperan que sea entregado esta tarde para ser velado en su residencia. Será sepultado en el cementerio Cristo Salvador. Eddy Antonio de la Cruz dejó en la orfandad cuatro hijos menores.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/whatsapp-image-2024-08-28-at-1.15.16-pm.jpeg Marcos y Andry de la Cruz, hermanos del maestro ultimado. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)