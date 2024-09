Trece personas siguen hospitalizadas por el impacto del camión en la carretera de Azua

Un día después del fatídico choque de un camión contra una multitud de personas que celebraban el inicio de las patronales en la comunidad Bastidas, municipio Las Yayas, en Azua, 13 de los heridos seguían hospitalizados.

Seis de ellos reciben atenciones en el Hospital Taiwán, de Azua, y otros siete están internados en el hospital Alejandro Cabral, de San Juan de la Maguana.

Entre los afectados, tres personas, dos mujeres y un hombre, se encuentran en la unidad de Cuidados Intensivos del Alejandro Cabral, con pronóstico reservado, dijo a Diario Libre la directora del hospital, Melinda Saldívar. Informó que en total se recibieron 30 pacientes, tras el accidente y que 23 fueron tratados, evaluados y dados de alta.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/02/genesis-arias.jpg Génesis Arias

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/02/yocari-soriano-mendez.jpg Yocari Beltré Méndez

Mientras que en el hospital Taiwán, el subdirector del centro de salud, Elio Beltré, informó que de los seis heridos, cuatro serán sometidos a intervenciones quirúrgicas en las próximas horas.

Sobreviviente murió en otro accidente

Tras el accidente, el agente del Ejército de la República Dominicana, Jhondeiby Geraldo Matos, quedó gravemente herido, sin embargo, por la larga espera de las unidades del 911, un primo de este, tomó su vehículo para trasladarlo al hospital de San Juan de la Maguana. En el trayecto, su primo chocó y allí falleció. El primo está ingresado en el hospital de San Juan.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/02/john-david-helado-matos_1.jpg Jhondeiby Geraldo Matos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/02/dewri-ferreras--matos.jpg Dewri Ferreras Matos

"Mi hijo acababa de cumplir 21 años el 28 del mes pasado. Mi hijo no tenía problemas con nadie, fue querido por el pueblo entero, no tenía vicios, lo único que, como juventud, le gustaban las fiestas", describió entre lágrimas Miguelina Matos a su vástago.

Yelina Vidal, esposa de Geraldo Matos, también resultó afectada en el accidente con una pierna rota en dos partes, por lo que recibe atenciones en el hospital Taiwán.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/02/jose-rene-guzman_1.jpg José René Guzmán

Los seis fallecidos fueron sepultados la mañana de ayer, debido al estado en que quedaron sus cuerpos.

Desolación en Azua

Durante las primeras horas del ayer lunes las escenas de dolor se mulplicaban en las comunidades Las Yayas, Villalpando, Magueyal y Bastidas, donde reside la mayoría de los afectados en el accidente.

El alcalde de Villalpando, Heriberto Rossó, se mostró conmovido y calificó el hecho como una tragedia personal, debido a que la mayoría de las víctimas se criaron con él. Rossó no culpa a nadie por lo que pasó. "No culpo al chofer, no lo culpo a ellos, porque a veces uno como joven hace cosas que están fuera de órbita y uno no lo ve así", afirmó.

El chofer sigue detenido en la sede de la Digesett de Azua Ángel Encarnación Bautista, conductor del camión que impactó a la multitud permanece en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de Azua. Cherny Pujols, encargado de procedimientos de accidente de tránsito en esa provincia, dijo que están a la espera de que el Ministerio Público proceda en su contra. "Ya eso está a cargo del Ministerio Público porque ellos son los que siguen la invitación", precisó Pujols. El accidente ocurrió pasadas las 1:00 de la madrugada. Un video muestra el momento en que el camión, que estaba cargado de aguacates, arrolla a decenas de personas en la oscuridad. El vehículo iba a alta velocidad. El conductor huyó de la escena, pero luego se entregó a las autoridades.