Los agentes de la Policía Nacional han abatido a 91 individuos en lo que va del año 2024

Los presuntos intercambios de disparos que la Policía Nacional reporta tanto en su página oficial como en sus grupos de WhatsApp han sido objeto de cuestionamiento por diversos sectores, que critican estas acciones y el proceder de la institución.

En lo que va del año, los agentes han ultimado al menos a 91 personas, a quienes en su mayoría acusan de ser delincuentes con antecedentes en sus registros.

A inicios de noviembre se reportó un caso, en octubre hubo nueve, en septiembre siete víctimas, en agosto cinco, en julio ocho, y en junio, la cifra más alta del año, 16 casos. En mayo se registraron 10, en abril 14, en marzo 12, en febrero tres y en enero seis.

El caso más reciente ocurrió a inicios de noviembre con la muerte de Bienvenido Rodríguez, alias "Raulín", quien fue abatido en el sector El Tanque, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo. Sin embargo, sus familiares cuestionan la versión presentada por las autoridades policiales.

Felicito Rodríguez, padre de Bienvenido, aseguró que su hijo fue ejecutado por los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mientras estaba con su esposa.

El joven era buscado por la muerte de Joaquín de la Cruz, conocido como "Moreno Pupa", ocurrida el 1 de septiembre en Los Alcarrizos. Su padre reconoce este hecho, aunque sostiene que su hijo actuó en defensa propia.

"Yo, como su papá, lo que me pregunto es por qué, después de tenerlo sometido a la obediencia, tienen que matarlo. Tengo una foto aquí donde se ve que él está esposado. Entonces, ¿por qué lo ejecutan?", dijo al referirse a una foto en la que se ve a su hijo ensangrentado y con las manos hacia atrás en una camilla.

Además, manifestó que la policía alegó que su hijo tenía una pistola, sin embargo, este asegura que no es verdad.

Nueve muertes en octubre

Estarlin Javier Gutiérrez Martínez, alias "Kury o Pury", murió abatido tras supuestamente enfrentar una patrulla policial en el municipio Río San Juan, María Trinidad Sánchez.

Se informó que el individuo era buscado por los agentes por múltiples delitos y que, durante un operativo para apresarlo, disparó contra ellos.

El informe indica que a Gutiérrez Martínez se le confiscó una cantidad considerable de drogas, que incluye porciones de cocaína, crack y marihuana, así como radios de comunicación y una balanza, que se presume fue utilizada para pesar las sustancias.

También murieron en esas circunstancia Jean Carlos Gutiérrez Santos (Yanco), de 28 años, y Jhon Wilson Encarnación Cruz (La Percha), de 19 años, el sector La Ciénega del kilómetro 14 de la autopista Duarte, municipio Santo Domingo Oeste.

Alegan que los jóvenes eran buscados por la comisión de varios delitos.

Otro de los casos ocurrió cuando agentes dispararon al menos nueve veces contra Luis Antonio Martínez Peña, de 37 años, en el sector Villa Liberación, Santo Domingo Este. Sus restos fueron sepultados ayer por la mañana en el cementerio Cristo Salvador.

Martínez Peña trabajaba desde hace siete años en los Comedores Económicos. Según sus familiares, no era un delincuente y no merecía morir de esa manera. Sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que el hombre no tenía antecedentes penales.

Otro hombre, identificado como "el Capó" o "42", de 37 años, también fue abatido en el sector Los Maestros, en el municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís.

El incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando los agentes lo perseguían con la intención de arrestarlo, tras haber sido acusado de varios delitos en la provincia.

Según el informe preliminar, el hombre era buscado por porte ilegal de armas de fuego, asalto a mano armada, robo de vehículos y homicidio, entre otros.

El pasado 10 de octubre, policías ultimaron a balazos a Darling Isaac Rosario, alias "Niño Malo", de 22 años, y a Óscar Morbán Joaquín, conocido como "El Negro" o "Serpiente", en el sector Los Arenosos, municipio de Los Alcarrizos.

De acuerdo con informe de la institución, momentos antes de ser abatidos, ambos habrían cometido un asalto a mano armada en el mencionado sector.

Según el denunciante, la motocicleta sustraída por los antisociales contaba con GPS, lo que permitió que las unidades investigativas de Santo Domingo Oeste los ubicaran rápidamente en la dirección mencionada.

También murió a manos de agentes del orden Jems Joacin, de 49 años, en Bávaro, provincia La Altagracia.

El hecho ocurrió, presuntamente, cuando un grupo de haitianos confundió una convoy de la Policía Preventiva con agentes de Migración y comenzó a agredir a los uniformados con piedras y botellas.

El supervisor del operativo señaló que los agentes repelieron el ataque, lo que desató el enfrentamiento.

Los agentes abatieron a tiros al recluso Maikol Deiby Ramírez, alias "Yembrón", de 38 años, quien mantenía como rehenes al comandante de la cárcel del 15 de Azua, Ricardo Bidó, y a un agente penitenciario. El comandante resultó herido durante el incidente.

El informe policial indica que el recluso portaba un arma de fuego y estaba condenado por varios delitos, incluyendo el asesinato de un agente.

Resumen de los fallecido entre septiembre- enero

Entre los fallecidos de septiembre están Michel Silvio, alias "Lolo", quien era prófugo de la cárcel de La Victoria, Alvin Herody Jackson, mejor conocido como "Nano Bar" y Jeison Moises, de 24 años. También figuran entre los abatidos Víctor Michel, alias "el Wilkin" o "el Mayor", de 38 años, Gerardo Antonio Ramírez García, conocido como "el Tuerto" o Yenrry Manuel González García.

En agosto: Junior Alexander Jiménez Martínez, alias "Junior Boca Chula", Ernesto Jean Sanó, de 37 años; Luis Manuel Rodríguez Hernández "Chico Ñinga", de 41; Melvin Alejandro Zoquier Campusano, de 28 y Alfredo Tifa Reyes (a) Ratón y/o Mata Taxistas, de 27.

En el mes de julio: Pedro Pablo Puello, alias "Doble A" y/o "Pichi"; Franyi Enrique Cena, de 21 años; Erickson Cabrera Luciano, conocido como "Potrico" y/o "Chepo"; José Orlando Genao, conocido como "Willy Willy", de 30 años; Marco Antonio Ramírez Del Carmen, Elieser King Escaño, alias "el Hombre Araña"; Hairo Michael de la Cruz de la Cruz, de 32 y Dionis "La Rabia".

En el mes de junio se registraron múltiples fallecimientos, entre ellos: Ramfis Theophile, conocido como "El Señor de los Cielos", de 32 años; Junior Ramírez, apodado "Junior Kepua", de 26 años; Jeffrey Reynoso Ozuna, también conocido como "Jeringuilla", de 26 años.

También Henry David Charles, conocido como "Enriquito el Capó", de 26 años; Johan Eduardo Belliard Aybar, apodado "Berberrá", de 24 años; Richard Michel Estrella Arias, conocido como "El Chino", de 25 años.

También, Joselito Polanco, alias "El Rabioso"; Kelvin Feliz, de 19 años; Wilson Marte Mosquea, conocido como "Ronny", de 20 años; Carlos Alberto García, conocido como "Rabo loco"; William Enmanuel Reynoso Vargas, conocido como "La Culebra", de 23 años; Gabriel Yordanis Holguín Morfa, alias "El Temible" y/o "El Menor", de 38 años; Jonatan Collado alias "Jon Baqueta"; Deivy Reyes o "Dilon Chukito"; y Braly Antonio Nina Rodríguez, conocido como "Bejino", de 26 años.

En mayo: Jorge Luis Guzmán Collado, conocido como "Babidy", de 39 años; Miguel Ángel Noyer De la Rosa, apodado "Ñame"; Anyi Zader Pozo de los Santos, alias "Marrapao"; y Ángel Bautista Reyes Casado, conocido como "El Rubio", de 33 años. También se mencionan a José Antonio Beltré De La Cruz, alias "Raúl" y/o "La Mafia", de 32 años; Johnson de Jesús Ventura, conocido como "Johnson", de 19 años; Wilson Luis Martínez, apodado "El Moreno"; Jeison Esmil Jiménez, de 20 años; Antonio de Jesús, conocido como "El Menor"; y Erick Killer, alias "Giro", también de 20 años.

En abril ocurrieron 14, en marzo 12, en febrero tres y en enero seis.

