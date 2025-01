Padre de bebé que murió en guardería: "Se fue a un lugar de donde no volverá nunca más"

A la 1:10 de la tarde de ayer, jueves, el señor Rodolfo de Jesús Hernández recibió una llamada de la guardería donde atendían a su hijo de seis meses, para informarle que el niño estaba "malo", sin embargo, nunca imaginó que se lo entregarían sin vida. La tragedia se registró en la provincia Monte Plata.

El padre del pequeño Ángel Jariel de Jesús Figari relató que recibió a su hijo en brazos, con los pies blancos y la boca morada. También explicó que, al llegar al Hospital Dr. Ángel Contreras, el niño ya no presentaba signos vitales.

El menor se encontraba bajo el cuidado del Colegio Bautista Cristocéntrico (CBC), que también funciona como guardería. Esta institución está ubicada en el sector Invi, a pocos metros del referido hospital.

Rodolfo considera que la muerte de su hijo se debió a un descuido, señalando que, cuando intentaron reanimarlo en el centro de salud, el pequeño tenía leche en la boca y en la nariz.

"No le prestaron atención al niño. Hoy, mi hijo de seis meses y cuatro días se fue a un lugar del que no volverá nunca más. Me arrancaron un pedazo del corazón, el único hijo que yo tenía, Dios mío", expresó entre lágrimas, devastado y afectado por la tragedia.

Al hablar de su bebé, lo describió como un niño lleno de vida y siempre sonriente. Agregó que trabajaba cerca del colegio, que también funciona como guardería, por lo que en ocasiones se acercaba para saber cómo estaba su hijo.

Tanto Rodolfo como sus familiares están a la espera de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realice la autopsia al infante para luego proceder a presentar una denuncia formal ante las autoridades y que se investigue lo ocurrido.

Investigación del caso

Pese a que un equipo de Diario Libre acudió a la guardaría para conversar con los representantes del centro, las personas que se encontraban en colegio cerraron sus puertas y prefirieron no dar declaraciones a la prensa.

Pudo tratarse de una broncoaspiración

La médico pediatra que recibió al infante, Dahiana Pichardo, dijo que el niño llegó al hospital sin signos vitales y con historial de que había sido alimentado y acostado.

Aunque la doctora considera que podría tratarse de una broncoaspiración , dijo que se debe esperar el resultado de la autopsia para su confirmación.

