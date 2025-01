Buscan taxista desaparecido en Moca

Las autoridades de la Fiscalía y el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional en Moca, provincia Espaillat, trabajan en conjunto en la búsqueda de Alfred Joel Fernández, un taxista de 32 años reportado como desaparecido desde la noche del miércoles 22 de enero.

Según relató su madre, Isidra Peralta, su hijo salió a realizar un servicio de taxi alrededor de las 11:30 de la noche y aproximadamente a las 12:03 de la madrugada del jueves le envió un mensaje de texto alarmante:

"Me escribió que estaba en peligro y necesitaba ayuda", contó la angustiada madre.

Desde entonces, no ha tenido más noticias de él. Al día siguiente, su vehículo fue encontrado abandonado en una localidad de Santiago, sin rastros de su paradero.

Desesperación y súplica de una madre

Peralta, visiblemente afectada, expresó su desesperación y pidió a las autoridades intensificar la búsqueda:

"Imagínese, yo estoy desesperada porque son tres días que ya está desaparecido. Yo lo he buscado por todos lados y no aparece. Él me mandó un mensaje escrito que estaba en peligro a las 12:03 de la mañana y yo salí a buscarlo con la ubicación del carro, pero lo movieron y no lo pude encontrar", relató a la prensa tras salir del cuartel policial de Moca.

Fiscalía y Policía científica investigan el caso

El fiscal adjunto Michael Taveras, quien encabeza las investigaciones, aseguró que se está realizando un trabajo minucioso con la recolección de evidencia en diferentes jurisdicciones.

"Un equipo multidisciplinario está trabajando de manera conjunta. Más adelante daremos más detalles. Se está haciendo un trabajo con la Policía Científica y el Dicrim, nos hemos desplazado a varias jurisdicciones y hemos recolectado evidencia", explicó Taveras.

Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y continúan con las pesquisas para esclarecer el caso. Entretanto, los familiares de Alfred Joel Fernández mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y piden colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Para cualquier información sobre su paradero, se solicita contactar a las autoridades o a sus familiares.