Ozoria sobre la reforma de la PN: "Hay gente malintencionada que no es capaz de sembrar"

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, elogió el trabajo de la Policía Nacional (PN) y el esfuerzo que ha manifestado el presidente Luis Abinader en reformarla, a pesar de las críticas de quienes no ven resultados inmediatos.

En una misa de acción de gracias por el aniversario número 89 de la institución encargada de la seguridad ciudadana, el sacerdote defendió el proceso de transformación y lo comparó con una siembra que más adelante dará sus frutos.

"Hay mucha gente que no aprecia, que no valora la siembra, y tampoco los frutos. Mucha gente que no son capaces de ver más allá de sus intereses... Nosotros tenemos que sembrar y cosechar sabiendo que la cosecha la van a ver otros, pero no preocuparnos por lo que digan, porque hay gente malintencionada que nunca reconoce lo bueno de las instituciones, gente malintencionada que no es capaz de sembrar ni mucho menos de reconocer los frutos", sentenció.

Exhortó a los alistados mantenerse motivados a pesar de lo que digan y pidió a Dios porque el pueblo valore lo que hacen los policías por la sociedad.

"Sabemos que la reforma es un proceso, ya comenzó, esa reforma, el presidente dio el primer paso y está en eso y la institución misma ha asumido esto como una tarea… Oremos al señor para que el pueblo dominicano valore el servicio, valore la siembra de esta institución", afirmó.

Dijo que ha conversado con el mandatario sobre la mejora de las mejores salariales.

"Demos gracias a Dios porque el presidente ha tomado esto muy en serio, comenzando con un elemento que él y yo lo hemos hablado, el elemento del salario, que lo hemos hablado y eso está en marcha", acotó.

Sobre las críticas frecuentes, abundó:

"Esto lo digo porque ustedes, la institución, está expuesta a lo que digan. La institución de la PN está expuesta al público y en el público hay de todo… pero no importa, lo importante es cumplir con una tarea, lo importante es servir a la patria, y los frutos van a venir en abundancia… Hay una tendencia humana a desanimarse, pero lo importante es que se cumpla la misión; los frutos vendrán…

En la misa de acción de gracias estuvo presente el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entre otras autoridades vinculadas a la seguridad pública.