Fiscal sobre hallazgo de cadáver en Moca: "Falta la certificación del Inacif, pero hay indicios"

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado la mañana de este lunes en el sector La Soledad, en Moca, provincia Espaillat. Se presume que corresponde a Alfred Joel Fernández, un conductor de 33 años reportado como desaparecido desde el pasado 22 de enero.

El fiscal de Espaillat, Michael Taveras, informó que, basándose en las características físicas y la ropa del cuerpo hallado, así como en las observaciones de los familiares, se pudo determinar preliminarmente que se trata de Fernández. No obstante, enfatizó que aún falta la confirmación oficial a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y otras pericias que el Ministerio Público llevará a cabo.

"De acuerdo con la característica física y la observación de los familiares, se pudo determinar que se trata del joven desaparecido. Pero aún falta la parte certificante a través del Inacif y otras pericias que más adelante realizaremos", explicó Taveras.

El fiscal además informó que habían llegado hasta ese lugar por una información obtenida de personas con conocimiento del caso "a través de un particular" respecto al hallazgo del mismo.

Investigación en curso

El hallazgo del cadáver fue notificado a las autoridades por un particular, lo que permitió su localización en el sector La Soledad. En el lugar estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional, médicos forenses del Inacif y familiares de Fernández, quienes reconocieron la vestimenta del fallecido como la misma que él llevaba el día de su desaparición.

Sobre los responsables del crimen, el fiscal Taveras aseguró que las investigaciones continúan y que no se detendrán hasta dar con los implicados. "De los presuntos asesinos, no tenemos aún pistas concretas, pero andamos detrás de ellos y no vamos a parar hasta dar con cada uno", afirmó.

Los restos fueron trasladados al Inacif de Santiago para realizar los análisis que determinarán su identidad de manera oficial. Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del caso.