Mujer agredida por su nieto: "Lo crie desde chiquito y me tuvo al matar por lo mío"

Un hombre acusado de agredir con un arma blanca a su abuela fue arrestado en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís. El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo de 2025.

El detenido fue identificado como Domingo Rincón, apodado "Dominguito", de 19 años, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0016127, por presuntamente herir a su abuela, la señora María De la Cruz, de 59 años.

De la Cruz, residente en el sector Invi II del referido municipio, presentó heridas de arma blanca en la cabeza, rostro y una pierna, según el diagnóstico médico.

En un video que circuló en redes sociales tras el hecho, la señora relató que fue atacada por su nieto porque este supuestamente quería apropiarse de su vivienda.

¿Por qué el joven agredió a su abuela?

"Él y la mujer se quieren quedar con mi casa. La mujer no me dio, las puñaladas me las dio él. Ellos quieren vivir en mi casa y quitarme mi casa, y por eso me dio varias puñaladas . Yo quiero que se haga justicia", expresó la víctima en el audiovisual.

También afirmó que lo crió desde pequeño.

"Yo soy su madre, porque lo crié desde chiquito. Y me tuvo al matar por lo mío", agregó.

El joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.