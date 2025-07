Policía ultima a un hombre tras supuesto intercambio de disparos en Valverde

Un hombre cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional durante un allanamiento en el sector Pueblo Nuevo, municipio Mao, provincia Valverde.

Se trata de Alfredo Tavárez, alias "El Fay", quien figuraba en el sistema con fichas por robo en el año 2005 y microtráfico en febrero de 2025. Asimismo, el hoy occiso era activamente buscado como uno de los principales facilitadores de escondites para prófugos en esa zona.

La madrugada del pasado 28 de junio, miembros de la Subdirección Regional de Investigación Noroeste y de la unidad de Acción Rápida, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron las órdenes de allanamiento No. 123-2025 y No. 124-2025 en busca de los prófugos Julio César Rosario, alias "Moreno", y un hombre identificado como Miguel, ambos con orden de arresto No. 2025-AJ0038129.

El hecho

De acuerdo con el informe, los prófugos eran supuestamente protegidos por "El Fay", motivo por el cual una de las órdenes fue dirigida a su residencia. Al percatarse de la presencia policial, varios ocupantes intentaron huir por la parte trasera de la vivienda, siendo interceptados por los agentes.

En ese momento, "El Fay" abrió fuego contra los policías, quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión, resultando este herido de gravedad, siendo trasladado al Hospital Regional Luis L. Bogaert, donde falleció.

Asimismo, las autoridades continúan la búsqueda de los demás prófugos vinculados al caso.

Evidencias ocupadas

Al ser registrada la vivienda, las autoridades ocuparon:

Un arma de fuego marca Browning, sin numeración legible, con su cargador y tres cápsulas

marca Browning, sin numeración legible, con su cargador y tres cápsulas Un chaleco antibalas

Un par de botas militares

Seis cápsulas calibre 9mm

Varias porciones de sustancias prohibidas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/02/whatsapp-image-2025-07-02-at-105622-am-1-fdb97711.jpeg Evidencias que ocuparon las autoridades cuando registraron la vivienda donde ocurrió el supuesto intercambio de disparos. (FUENTE EXTERNA)