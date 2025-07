José Alexander de los Santos, apodado "Alex Paquete" o "Alex Papeleta", ofreció declaraciones este jueves mientras era trasladado al Palacio de la Policía Nacional, luego de ser detenido como presunto responsable del tiroteo registrado en el restaurante MG Kitchen, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el Distrito Nacional, que dejó un muerto y un herido.

Durante un breve intercambio con periodistas, De los Santos afirmó que su reacción fue consecuencia de una agresión física por parte de una de las víctimas. "Yo estaba tranquilo, compartiendo con mis amigos en un lugar, él fue el más torontorontotón. Me dio un galletón bacanísimo, me hizo pasar una vergüenza... yo reaccioné", dijo al ser cuestionado sobre lo ocurrido.

El detenido aseguró que no conocía previamente a los involucrados en el hecho. Al ser preguntado sobre si disparó a ambas víctimas, respondió: "No, a los dos no...". También indicó que las personas atacadas no estaban armadas.

El tiroteo ocurrió la mañana del jueves 31 de julio, mientras las víctimas se encontraban en el restaurante. El fallecido fue identificado como Alexander Pilier, de 30 años, y el herido como Wilar Castro Collado, de 23, quien permanece ingresado en un centro médico.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), continúa con las investigaciones del caso en coordinación con el Ministerio Público. De los Santos permanece bajo custodia y será sometido a la justicia en las próximas horas.

Otro hecho mortal en el mismo establecimiento

Se recuerda que en el año 2022 el mismo establecimiento fue escenario de un tiroteo que dejó un muerto y dos heridos. En ese entonces, la víctima fatal fue identificada como Edwin José Mejía Santana, de 47 años, propietario de la discoteca La Santa, ubicada en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Tras ese incidente, una unidad del Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía ordenó el cierre temporal del local.