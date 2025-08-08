Apresan a una mujer acusada de incendiar establecimiento comercial en Santiago
La mujer fue captada por cámaras de seguridad rociando gasolina en una puerta de acceso de la tienda, prendiéndole fuego de manera intencional y huyendo de la escena
La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó este viernes sobre el arresto de una mujer acusada de provocar un incendio en un establecimiento comercial ubicado en el sector La Cruz de Marilópez, en la provincia Santiago.
La mujer, identificada como Juana Cruz Paulino de Lantigua, de 42 años, fue detenida la noche del miércoles 6 de agosto en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0047389.
Según la denuncia presentada por el propietario de la tienda, ubicada en la avenida Mirador del Yaque, el hecho ocurrió el 5 de julio de 2025, alrededor del mediodía, mientras el establecimiento estaba abierto al público.
El incendio
De acuerdo con el testimonio del denunciante y las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, la imputada, quien se desempeñaba como conserje en el establecimiento, habría aprovechado su hora de almuerzo para regresar con una funda en las manos, rociar gasolina en una puerta de acceso, prender fuego de manera intencional y huir de la escena.
- Estas acciones también fueron registradas por cámaras de seguridad de un vecino, donde se le observa portando un pasamontaña, según detalla una nota de prensa de la institución del orden.
El incendio fue advertido por un chofer del transporte público que transitaba por la zona, lo que permitió que dos empleadas presentes en la tienda alertaran al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, evitando daños materiales considerables y consecuencias humanas.
La detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.