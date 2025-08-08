Apresan a una mujer acusada de incendiar establecimiento comercial en Santiago

La mujer de 42 años, fue captada por cámaras de seguridad rociando gasolina en una puerta de acceso de la tienda en Santiago y prendiéndole fuego de manera intencional. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó este viernes sobre el arresto de una mujer acusada de provocar un incendio en un establecimiento comercial ubicado en el sector La Cruz de Marilópez, en la provincia Santiago.

La mujer, identificada como Juana Cruz Paulino de Lantigua, de 42 años, fue detenida la noche del miércoles 6 de agosto en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0047389.

Según la denuncia presentada por el propietario de la tienda, ubicada en la avenida Mirador del Yaque, el hecho ocurrió el 5 de julio de 2025, alrededor del mediodía, mientras el establecimiento estaba abierto al público.

El incendio

De acuerdo con el testimonio del denunciante y las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, la imputada, quien se desempeñaba como conserje en el establecimiento, habría aprovechado su hora de almuerzo para regresar con una funda en las manos, rociar gasolina en una puerta de acceso, prender fuego de manera intencional y huir de la escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-08-at-113121-am-12814d86.jpeg Juana Cruz Paulino de Lantigua, alias Juanita, de 42 años, acusada de provocar un incendio en un establecimiento comercial en Santiago de los Caballeros. (FUENTE EXTERNA)

Estas acciones también fueron registradas por cámaras de seguridad de un vecino, donde se le observa portando un pasamontaña, según detalla una nota de prensa de la institución del orden.

El incendio fue advertido por un chofer del transporte público que transitaba por la zona, lo que permitió que dos empleadas presentes en la tienda alertaran al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, evitando daños materiales considerables y consecuencias humanas.

La detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

