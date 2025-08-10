Hombre ultimado a tiros en finca de Monción era su propietario

El propietario de una finca que estaba en litigio en el municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez, fue ultimado de varios tiros este domingo en su propiedad durante un violento hecho en el cual raptaron a su abogado, quien es además periodista y escritor.

La víctima fue Diomedes Sánchez mientras que su representante legal es Luis José Rodríguez Tejada.

Según informaciones preliminares, un grupo de hombres, a bordo de un carro blanco, interceptó a Sánchez y a Rodríguez Tejada en la finca ubicada en una zona rural de Monción.

"En el ataque, Sánchez fue ultimado y Rodríguez Tejada fue obligado a subir al vehículo, siendo llevado con rumbo desconocido", dijo a Diario Libre el periodista Marcelo Peralta, residente en la zona.

Personas "maniatadas"

Durante el ataque, varias personas que se encontraban en el lugar fueron maniatadas por los desconocidos.

Familiares informaron que Rodríguez Tejada logró comunicarse vía telefónica con su hermano, Reynaldo Rodríguez, residente en Estados Unidos, a quien le dijo: "Me atacaron a tiros y me raptaron". Desde ese momento, no se ha vuelto a tener contacto con él y su teléfono permanece apagado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni sobre el paradero del abogado y periodista, mientras continúan las investigaciones.

