Simuló atraco para robar 70 mil pesos y gastarlos en bebidas alcohólicas en Moca

Fotografía difundida por la Policía Nacional de Francisco de Jesús Antigua Vargas, el hombre acusado de simular un atraco en Moca y que luego fue arrestado. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue apresado tras simular ser víctima de un atraco con el objetivo de apropiarse de 70,000 pesos propiedad del consorcio de bancas donde laboraba como mensajero, en el municipio Moca, provincia Espaillat.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía Nacional, Francisco de Jesús Antigua Vargas, de 45 años, denunció inicialmente que mientras se desplazaba por la calle Principal del sector Cacique tres personas a bordo de un vehículo gris, armadas, lo despojaron del dinero en efectivo.

No obstante, tras la investigación realizada por agentes de la Subdirección de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, y el análisis de cámaras de seguridad, se determinó que el atraco nunca ocurrió.

Al ser confrontado, Antigua Vargas confesó que él mismo sustrajo el dinero el pasado 10 de agosto de 2025 y lo utilizó para comprar bebidas alcohólicas.

Ocupan dinero

Durante su arresto, se recuperaron 31,700 pesos en efectivo, que correspondían al remanente del dinero sustraído.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público a fin de que se le conozcan las medidas correspondientes.