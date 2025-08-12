"El no se escapó, ellos lo soltaron para matarlo", denuncia padre de joven ultimado por policías

Padre del joven muerto a manos de agentes de la Policía Nacional adscritos al Dicrim, en Herrera, sostiene su celular con una foto de su hijo, este 12 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ KARINA HERRERA )

Una semana antes de ser ultimado por agentes del Dirección Central de Investigación (Dicrim), Manuel Betancourt llamó a su padre desde la cárcel preventiva de la provincia Villa Altagracia, donde llevaba 10 días detenido por un caso de robo.

El motivo de la llamada era alertar a su progenitor porque sospechaba que lo querían matar. Según denunció Francisco Alberto Betancourt de la Cruz, su hijo le confesó con tono inquieto: "Me soltaron las esposas y me dijeron que me fuera, que me iban a esperar por ahí".

Betancourt de la Cruz aseguró que está acción fue una sentencia anticipada para matarlo y luego presentar el hecho como un supuesto enfrentamiento.

"Mi hijo no se escapó, ellos lo soltaron para matarlo", denunció ante las versiones las que, según dice, la policía busca desvirtuar un hecho evidente.

Ayer, Manuel fue abatido a tiros por agentes de la Dicrim, próximo a la avenida Isabel Aguiar, en el sector Herrera del municipio Santo Domingo Oeste, mientras se desplazaba en un vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-124638-pm-cb5b9a49.jpeg Un hombre espera en la entrada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizan los procedimientos de entrega de cadáveres. (DIARIO LIBRE/ KARINA HERRERA)

Francisco indicó que, al momento de la intervención, su hijo estaba desarmado. Recalcó que no apoya las acciones de su vástago y calificó la acción de la Policía como un crimen premeditado en violación de la ley.

"Lo mataron desarmado, cuando lo sacaron del carro no tenía arma", afirmó, cuestionando que el conductor del vehículo no sufriera daños.

Investigación

La familia reclama una investigación que esclarezca las circunstancias del hecho.

"Quiero que esto se aclare, que digan la verdad. Mi hijo no se escapó, él mismo me dijo que lo soltaron para matarlo", reiteró.

Aunque reconoce que Manuel "estaba caliente" en la calle, sostiene que las autoridades debieron actuar conforme a la ley.

"Si ya está preso, no hay que estar haciéndole esa pantalla, como están impuestos en Villa Altagracia, que en Villa Altagracia hacen pantalla y viven soltando los presos", señaló.

Intentó guiarlo

Francisco, padre de cinco hijos, recuerda que intentó apartar a Manuel de la delincuencia y llevarlo a su taller como soldador.

"Un tiempo se arreglaba, y otro tiempo volvía a lo mismo. Pero aquí hay mucha gente delincuente y la Policía no la mata", lamentó.