Johan Rosario
Johan Rosario

Detienen a dirigente político señalado por intento de asesinato contra el periodista Johan Rosario

Según Rosario, se trató de un "un ataque cobarde, premeditado y sin precedentes" en su vida

    Expandir imagen
    Detienen a dirigente político señalado por intento de asesinato contra el periodista Johan Rosario
    El incidente se produjo mientras el periodista Johan Rosario se encontraba en compañía de sus hijos menores, de 8 y 9 años de edad. (ARCHIVO)

    Un dirigente político identificado como Luis Gustavo Soto, quien es conocido como Michael Feur, se entregó a la Policía Nacional de la unidad de Homicidios en Santiago, tras ser señalado como presunto responsable de un intento de asesinato contra el periodista y empresario tamborileño Johan Rosario.

    Soto, oriundo de Azua y residente en Santiago, se entregó a las autoridades en la sede del Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, luego de ser informado de que era activamente buscado en relación con el hecho.

    Detalles del suceso

    El ataque ocurrió el pasado 7 de julio en el residencial Don José María, ubicado en Tigaiga, Santiago, y según Rosario, fue "un ataque cobarde, premeditado y sin precedentes" en su vida. 

    El incidente se produjo mientras se encontraba en compañía de sus hijos menores, de 8 y 9 años de edad.

    De acuerdo con la información suministrada por Rosario, Luis Gustavo Soto mantiene una relación sentimental con la ex esposa del comunicador agredido.

