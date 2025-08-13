Policía mata en Barahona a un hombre al que buscaba por "homicidio y robo a mano armada"

La Policía Científica realizaron el levantamiento de los indicios y procedieron a la incautación del arma para los fines correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional ultimó este miércoles a tiros a un hombre en el sector Palmarito, provincia Barahona. Dijo que el hoy occiso enfrentó a tiros a los miembros de una patrulla que lo iban a apresar.

La víctima fue identificada como Jeffery Prado Rodríguez, alias "La Para", quien murió al recibir los disparos de una patrulla del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

A través de una nota, la institución dijo que Prado Rodríguez era buscado mediante varias órdenes de arresto por homicidio y robo a mano armada en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

"Estaba señalado como uno de los responsables de la muerte de Wilman Maxi, alias "Singuin", hecho ocurrido en Santo Domingo Este", explicó la Policía en el documento.

Versión policial

Según la nota, la muerte del hombre ocurrió cuando los agentes del Dicrim realizaban labores de localización e inteligencia, "cuando el individuo disparó contra la patrulla al notar su presencia, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión, según la entidad del orden".

"Resultó herido en el intercambio de disparos y posteriormente murió mientras recibía atención médica en el Hospital Universitario Jaime Mota", agregó.

"Las evidencias"

La Policía indicó que en el lugar del hecho fue ocupada una pistola marca Remington, calibre 9 mm, serie MP0011985H, con la cual- según dijo- Prado Rodríguez atacó a los agentes.

"Además, se recolectaron varios casquillos como parte de las evidencias".

La Policía Científica realizaron el levantamiento de los indicios y procedieron a la incautación del arma para los fines correspondientes.