La Policía Nacional informó este jueves que ultimó a tiros a dos hombres que eran buscados por su presunta vinculación con la muerte del taxista Alfred Joel Fernández, de 33 años, ocurrida el pasado mes de enero en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, dijo que los hoy occisos enfrentaron a tiros a una patrulla que intentaba apresarlos en la comunidad La Estancia, del municipio Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan.

Las víctimas fueron identificadas como Julio José Vargas Díaz, alias Ñacoña, y Juan Manuel Lantigua Pérez, alias Salcocho, "quienes murieron durante el enfrentamiento con miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim)".

Según el informe policial, a ambos se les ocuparon dos pistolas que portaban de manera ilegal y con las que habrían disparado contra los agentes durante la persecución.

Una mujer apresada Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Policía Nacional, Pesqueira también informó que por este caso fue arrestada Clara Inés Sánchez, de 32 años, señalada como presunta cómplice en el crimen.

“Esta señora, al momento de ser detenida, se encontraba con una niña de entre tres y cuatro días de nacida en brazos”, indicó el vocero policial.

Detalles del caso

El joven taxista Alfred Joel Fernández desapareció la noche del 23 de enero de enero, alrededor de las 11:30 de la noche, luego de salir en su vehículo para ofrecer un servicio de taxi hacia la comunidad de Las Lagunas, en el municipio de Moca.

Su automóvil fue encontrado abandonado al día siguiente en la provincia Santiago.

En febrero, su madre, Isidra Peralta, ofreció una recompensa de 500,000 pesos para cualquier persona que proporcionara información que ayudara a dar con el paradero de su hijo o facilitara la captura de los responsables de su desaparición.

Tras varias semanas de búsqueda, su cadáver fue encontrado el lunes 3 de marzo en el sector La Soledad, también en Moca.

Autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron que los restos encontrados correspondían a Alfred Joel Fernández.

Investigación en curso

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si hay más personas involucradas en el homicidio.